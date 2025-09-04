Carlos Sainz starebbe minacciando Lewis Hamilton di un possibile ritorno in Ferrari, data la crisi del sette volte campione del mondo.

Secondo le informazioni di Grada3, un ritorno del pilota madrileno non è minimamente escluso: "Sebbene Sainz sia pienamente impegnato nel progetto Williams, le schermaglie nel paddock continuano.

"Il rapporto con la Scuderia è più che cordiale e i contatti tra le persone a lui vicine e i membri della Ferrari sono frequenti. Sainz ha le porte aperte alla Ferrari. Anzi, non gli hanno mai chiuso la porta", hanno assicurato.

Le voci sul ritorno del numero 55 alla Scuderia si sono intensificate negli ultimi giorni e nessuno ha osato escludere del tutto la possibilità che Maranello stia prendendo in considerazione il pilota madrileno.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

