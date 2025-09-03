close global

﻿
Kimi Antonelli, Mercedes, Bahrain, 2025

Kimi Antonelli Oggi: Mercedes sostiene di aver causato l'incidente; Obiettivo chiaro per Monza

Kimi Antonelli Oggi: Mercedes sostiene di aver causato l'incidente; Obiettivo chiaro per Monza

Alessandro Lombardo
Kimi Antonelli, Mercedes, Bahrain, 2025

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di mercoledì 3° settembre 2025 in Formula 1.

La Mercedes ha fissato un obiettivo chiaro per Andrea Kimi Antonelli al prossimo Gran Premio d'Italia. LEGGI DI PIÙ

La Mercedes ha confermato di essere stata la causa dell'incidente di Andrea Kimi Antonelli all'ultimo Gran Premio d'Italia. LEGGI DI PIÙ

Jacques Villeneuve ha duramente criticato la prestazione di Kimi Antonelli dopo il Gran Premio d'Olanda. Il campione del mondo del 1997 non ha esitato a sottolineare gli errori commessi dal giovane pilota Mercedes a Zandvoort, mettendo apertamente in dubbio la sua idoneità a competere a questo livello. LEGGI DI PIÙ

Andrea Kimi Antonelli ha inviato un messaggio forte a Charles Leclerc dopo il suo incidente al Gran Premio d'Olanda. LEGGI DI PIÙ

Mercedes ha un problema con i suoi piloti. Tuttavia, se Kimi Antonelli non migliorerà rapidamente, gli Silver Arrows potrebbero ritrovarsi in una situazione simile a quella vissuta da Red Bull. LEGGI DI PIÙ

