Kimi Antonelli Oggi: Mercedes sostiene di aver causato l'incidente; Obiettivo chiaro per Monza
Kimi Antonelli Oggi: Mercedes sostiene di aver causato l'incidente; Obiettivo chiaro per Monza
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di mercoledì 3° settembre 2025 in Formula 1.
La Mercedes ha fissato un obiettivo chiaro per Andrea Kimi Antonelli al prossimo Gran Premio d'Italia. LEGGI DI PIÙ
La Mercedes ha confermato di essere stata la causa dell'incidente di Andrea Kimi Antonelli all'ultimo Gran Premio d'Italia. LEGGI DI PIÙ
Jacques Villeneuve ha duramente criticato la prestazione di Kimi Antonelli dopo il Gran Premio d'Olanda. Il campione del mondo del 1997 non ha esitato a sottolineare gli errori commessi dal giovane pilota Mercedes a Zandvoort, mettendo apertamente in dubbio la sua idoneità a competere a questo livello. LEGGI DI PIÙ
Andrea Kimi Antonelli ha inviato un messaggio forte a Charles Leclerc dopo il suo incidente al Gran Premio d'Olanda. LEGGI DI PIÙ
Mercedes ha un problema con i suoi piloti. Tuttavia, se Kimi Antonelli non migliorerà rapidamente, gli Silver Arrows potrebbero ritrovarsi in una situazione simile a quella vissuta da Red Bull. LEGGI DI PIÙ
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
F1 Ferrari oggi: annunciati i cambiamenti per Monza; svelato il nuovo acquisto
- 45 minuti fa
Kimi Antonelli Oggi: Mercedes sostiene di aver causato l'incidente; Obiettivo chiaro per Monza
- 55 minuti fa
F1 Oggi: Mercedes fissa un OBIETTIVO per Antonelli; Hamilton paragonato a Jordan
- 2 ore fa
Sarà il migliore? La F1 prevede un cambiamento radicale nello sport.
- 3 ore fa
L'importante motivo per cui Hamilton INVIDIA Checo
- Ieri 20:00
Mercedes fissa un OBIETTIVO CHIARO per Kimi Antonelli a Monza
- Ieri 18:00
Molto letto
Svelato un NUOVO problema con uno dei piloti della Ferrari
- 16 agosto
Hamilton RISPONDE ai FAN sui social media!
- 19 agosto
Il fattore che INFLUENZA Lewis Hamilton contro Fernando Alonso
- 16 agosto
URGENTE: Pilota Mercedes indagato dalla FIA
- 28 agosto
Mercedes ACCETTA il DANNO fatto ad Andrea Kimi Antonelli
- 16 agosto
George Russell difende Kimi Antonelli: "Le critiche non sono la realtà"
- 19 agosto