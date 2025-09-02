Confermato il fallimento di Kimi Antonelli in F1: "È troppo per lui"

Jacques Villeneuve ha duramente criticato la prestazione di Kimi Antonelli dopo il Gran Premio d'Olanda. Il campione del mondo del 1997 non ha esitato a sottolineare gli errori commessi dal giovane pilota Mercedes a Zandvoort, mettendo apertamente in dubbio la sua idoneità a competere a questo livello.

Villeneuve non era esattamente dell'umore giusto per gli elogi, commentando: "È una mossa che vedresti in Formula 4 o 3 da un pilota inesperto", come evidenziato da PlanetF1.

Il canadese ha suggerito che la Formula 1 potrebbe essere eccessivamente impegnativa per il giovane pilota. Villeneuve ha chiarito che l'errore di Antonelli non era dovuto alla velocità, ma piuttosto a una chiara interpretazione errata della situazione.

Secondo lui, il sorpasso del debuttante era stato completamente sbagliato, qualcosa di inaccettabile nel motorsport d'élite. "In F1, gli errori si commettono perché ci si spinge al limite, ma questa volta è stata semplicemente una decisione sbagliata. Non avrebbe dovuto provarci, forse la F1 è troppo per lui", ha dichiarato.

Naomi Schiff, compagna di squadra di Villeneuve a Sky F1, ha cercato di difendere in parte il giovane italiano ricordando gli errori commessi da Max Verstappen agli esordi. Tuttavia, Villeneuve non era convinto: "Max è arrivato in F1 molto giovane, come Lewis; lo sappiamo già. Non è una scusa.

"Verstappen ha esagerato, ma non era poi così lontano dal ritmo: ha mantenuto il ritmo, nonostante fosse due macchine indietro prima della curva. In quale mondo pensava che avrebbe funzionato? "È stata una mossa sbagliata, molto sbagliata, e lui dovrebbe saperlo meglio in F1", ha affermato.

Perché Kimi Antonelli è considerato il 'Nuovo Max Verstappen'?

Nato nel 2006, Kimi Antonelli è cresciuto in un ambiente di pura passione per il motorsport. Suo padre, Marco, era un pilota ed è proprietario del team AKM Motorsport, che compete nel Campionato Italiano di F4.

Antonelli ha iniziato la sua carriera a soli sette anni nei kart, mostrando fin da subito un talento straordinario. Due anni dopo, ha vinto la Grand Final Internazionale EasyKart, confermando il suo potenziale. Nel 2018 ha affinato le sue abilità nella serie WSK, vincendo la finale della WSK Champions Cup 60 Mini e la finale internazionale della ROK Cup.

L'anno successivo ha dominato la WSK Super Master Series e la Euro Series, arrivando persino quinto al suo debutto nel Campionato Mondiale FIA. Risultati che non sono passati inosservati agli occhi di Toto Wolff, che lo ha immediatamente inserito nella Mercedes Junior Academy.

Nel 2021 ha fatto il salto alle monoposto, competendo nei campionati di F4 in Italia e negli Emirati Arabi Uniti. Sebbene il suo debutto in Italia lo abbia visto ottenere alcuni podi, è stato negli Emirati che ha brillato davvero, conquistando due vittorie e terminando terzo in classifica generale.

L'anno successivo è tornato nel campionato italiano di F4, questa volta da protagonista assoluto. Ha dominato la stagione, conquistando il titolo con ben 13 vittorie e pole position in quasi tutte le gare. Ha replicato il suo successo anche nella serie ADAC F4, vincendo il titolo con 9 vittorie e 12 podi.

Tutti questi successi lo hanno proiettato direttamente sulla griglia di partenza della Formula 1, dove correrà fianco a fianco con Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso e gli altri grandi della categoria. Perfino Hamilton ha speso parole di grande stima per il giovane italiano, e anche Fernando Alonso ha commentato il suo arrivo in F1.

