Le scuse di Kimi Antonelli dopo l'ennesimo fallimento con la Mercedes
Andrea Kimi Antonelli ha condiviso le sue scuse dopo l'ennesimo fallimento con la Mercedes nelle qualifiche del GP d'Olanda.
Il pilota è apparso davanti ai microfoni dei media e ha spiegato cosa lo ha colpito a Zandvoort questo sabato: "C'erano molte raffiche in qualifica. Il vento cambiava spesso ed era molto facile farsi sorprendere.
"Nel mio giro, ho frenato un po' tardi all'ultima chicane e ho bloccato un po' la moto, ed è stato allora che ho perso la Q3. Quando ho fatto il giro [con poco carburante] dopo il long run, ero molto lontano dal potenziale di grip, ma questo semplicemente perché è così diverso.
"La velocità in curva è molto diversa, è difficile. Credo che con una FP1 pulita, sarebbe potuto essere un weekend diverso, ma ci abbiamo provato. La sessione fuori pista in Q1 ha davvero compromesso il resto del weekend, e mi sono ritrovato sempre a inseguire e a perdere molti giri singoli, quindi questo non ha aiutato", ha concluso.
Come si è posizionato il Campionato Piloti dopo il GP d'Ungheria?
Il Gran Premio d'Ungheria ha visto una gara in cui Lando Norris ha affrontato Oscar Piastri in una grande battaglia, e i due hanno dato il massimo anche nelle retrovie.
Piastri e Norris sono stati i protagonisti della grande battaglia della gara, con il britannico che ne è uscito vittorioso e ha inseguito il leader del campionato. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente finora in questa stagione, ha fatto un netto miglioramento, essendo riuscito a tornare a punti dopo diverse gare.
I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio altalenante, con Alonso autore della sua miglior gara stagionale, ma Carlos Sainz ha chiuso lontano dalla zona punti. Ciò che ha significato la gara della Ferrari, con Lewis Hamilton molto indietro rispetto a Charles Leclerc, il che è normale a questo punto della stagione.
- 1. Oscar Piastri 284 punti
- 2. Lando Norris 275 punti
- 3. Max Verstappen 187 punti
- 4. George Russell 172 punti
- 5. Charles Leclerc 151 punti
- 6. Lewis Hamilton 109 punti
- 7. Andrea Kimi Antonelli 64 punti
- 8. Alexander Albon 54 punti
- 9. Nico Hülkenberg 37 punti
- 10. Esteban Ocon 27 punti
- 11. Fernando Alonso 26 punti
- 12. Lance Stroll 26 punti
- 13. Isack Hadjar 22 punti
- 14. Pierre Gasly 20 punti
- 15. Liam Lawson 20 punti
- 16. Carlos Sainz 16 punti
- 17. Gabriel Bortoleto 14 punti
- 18. Yuki Tsunoda 10 punti
- 19. Oliver Bearman 8 punti
- 20. Franco Colapinto 0 punti
