Kimi Antonelli Oggi: Mercedes rischiano di seguire l'incubo della Red Bull; Giustifica la mossa che ha ROVINATO la Ferrari
Kimi Antonelli Oggi: Mercedes rischiano di seguire l'incubo della Red Bull; Giustifica la mossa che ha ROVINATO la Ferrari
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di martedì 2° settembre 2025 in Formula 1.
Jacques Villeneuve ha duramente criticato la prestazione di Kimi Antonelli dopo il Gran Premio d'Olanda. Il campione del mondo del 1997 non ha esitato a sottolineare gli errori commessi dal giovane pilota Mercedes a Zandvoort, mettendo apertamente in dubbio la sua idoneità a competere a questo livello. LEGGI DI PIÙ
Andrea Kimi Antonelli ha inviato un messaggio forte a Charles Leclerc dopo il suo incidente al Gran Premio d'Olanda. LEGGI DI PIÙ
Mercedes ha un problema con i suoi piloti. Tuttavia, se Kimi Antonelli non migliorerà rapidamente, gli Silver Arrows potrebbero ritrovarsi in una situazione simile a quella vissuta da Red Bull. LEGGI DI PIÙ
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Kimi Antonelli Oggi: Mercedes rischiano di seguire l'incubo della Red Bull; Giustifica la mossa che ha ROVINATO la Ferrari
- Ieri 23:50
Hamilton F1 Oggi: dichiarazione ufficiale sul futuro della Ferrari; afferma che Checo lo ha umiliato
- Ieri 22:00
F1 Ferrari Oggi: La crisi di Hamilton; Non ha scelta sul futuro
- Ieri 22:00
La Ferrari non ha scelta sul futuro di Hamilton
- Ieri 21:00
Antonelli giustifica la mossa che ha ROVINATO la Ferrari
- Ieri 20:00
La crisi di Hamilton rovina la favola della Ferrari
- Ieri 19:00
Molto letto
Svelato un NUOVO problema con uno dei piloti della Ferrari
- 16 agosto
Hamilton RISPONDE ai FAN sui social media!
- 19 agosto
Il fattore che INFLUENZA Lewis Hamilton contro Fernando Alonso
- 16 agosto
URGENTE: Pilota Mercedes indagato dalla FIA
- 28 agosto
Mercedes ACCETTA il DANNO fatto ad Andrea Kimi Antonelli
- 16 agosto
George Russell difende Kimi Antonelli: "Le critiche non sono la realtà"
- 19 agosto