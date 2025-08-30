Lewis Hamilton lancia un avvertimento a Charles Leclerc

Lewis Hamilton ha lanciato un avvertimento a Charles Leclerc, scatenando tensioni all'interno della Ferrari.

Il sette volte campione del mondo ha parlato ai media dopo le qualifiche e ha dichiarato quanto segue: "Dopo averci riflettuto, ho decisamente migliorato il mio approccio al weekend.

"Ho modificato alcune cose in preparazione, il che mi ha permesso di essere molto più rilassato. Come squadra, non abbiamo cambiato nulla, ma io e la mia squadra ai box abbiamo apportato alcune modifiche per avvicinarci almeno all'altro pilota della Ferrari.

"Come squadra, abbiamo fatto un ottimo lavoro. Nelle FP1, eravamo indietro di 1 secondo e 0,6 secondi. A un certo punto, il distacco era incredibile: ci siamo avvicinati un po', ma è comunque molto più ampio di quanto ci aspettassimo.

"Per domani, mi aspetto condizioni meteo variabili, e poi spero che io e Charles lavoreremo come una squadra per rimanere davanti e segnare più punti possibile", ha detto.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

