close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Lewis Hamilton and Charles Leclerc

Lewis Hamilton lancia un avvertimento a Charles Leclerc

Lewis Hamilton lancia un avvertimento a Charles Leclerc

Gianluca Cosentino
Lewis Hamilton and Charles Leclerc

Lewis Hamilton ha lanciato un avvertimento a Charles Leclerc, scatenando tensioni all'interno della Ferrari.

Il sette volte campione del mondo ha parlato ai media dopo le qualifiche e ha dichiarato quanto segue: "Dopo averci riflettuto, ho decisamente migliorato il mio approccio al weekend.

"Ho modificato alcune cose in preparazione, il che mi ha permesso di essere molto più rilassato. Come squadra, non abbiamo cambiato nulla, ma io e la mia squadra ai box abbiamo apportato alcune modifiche per avvicinarci almeno all'altro pilota della Ferrari.

"Come squadra, abbiamo fatto un ottimo lavoro. Nelle FP1, eravamo indietro di 1 secondo e 0,6 secondi. A un certo punto, il distacco era incredibile: ci siamo avvicinati un po', ma è comunque molto più ampio di quanto ci aspettassimo.

"Per domani, mi aspetto condizioni meteo variabili, e poi spero che io e Charles lavoreremo come una squadra per rimanere davanti e segnare più punti possibile", ha detto.

Correlato: La Ferrari tocca un nuovo minimo con Lewis Hamilton: "Peggio del previsto"

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Ferrari Lewis Hamilton Formula 1 Charles Leclerc

Latest News

Griglia di partenza per il Gran Premio d'Olanda 2025, comprese le penalità
GP d'Olanda

Griglia di partenza per il Gran Premio d'Olanda 2025, comprese le penalità

  • 2 minuti fa
Programma e canali TV del GP d'Olanda 2025
GP d'Olanda

Programma e canali TV del GP d'Olanda 2025

  • 1 ora fa
Le scuse di Kimi Antonelli dopo l'ennesimo fallimento con la Mercedes
Mercedes

Le scuse di Kimi Antonelli dopo l'ennesimo fallimento con la Mercedes

  • 2 ore fa
Hamilton evita il fallimento, ma Antonelli delude nelle qualifiche del GP d'Olanda; Oscar Piastri conquista la pole position
GP d'Olanda

Hamilton evita il fallimento, ma Antonelli delude nelle qualifiche del GP d'Olanda; Oscar Piastri conquista la pole position

  • Oggi 16:12
Lewis Hamilton lancia un avvertimento a Charles Leclerc
Ferrari

Lewis Hamilton lancia un avvertimento a Charles Leclerc

  • 3 ore fa
Charles Leclerc individua il responsabile delle scarse prestazioni della Ferrari
Ferrari

Charles Leclerc individua il responsabile delle scarse prestazioni della Ferrari

  • Oggi 19:00
Più notizie

Molto letto

Svelato un NUOVO problema con uno dei piloti della Ferrari

Svelato un NUOVO problema con uno dei piloti della Ferrari

  • 16 agosto
 Hamilton RISPONDE ai FAN sui social media!

Hamilton RISPONDE ai FAN sui social media!

  • 19 agosto
 Il fattore che INFLUENZA Lewis Hamilton contro Fernando Alonso

Il fattore che INFLUENZA Lewis Hamilton contro Fernando Alonso

  • 16 agosto
 URGENTE: Pilota Mercedes indagato dalla FIA

URGENTE: Pilota Mercedes indagato dalla FIA

  • 28 agosto
 L'enorme offesa della Ferrari contro Sainz che lo ha portato a unirsi alla Williams

L'enorme offesa della Ferrari contro Sainz che lo ha portato a unirsi alla Williams

  • 13 agosto
 F1 Oggi: Hamilton tradisce la Ferrari?; Il futuro di Antonelli è in pericolo

F1 Oggi: Hamilton tradisce la Ferrari?; Il futuro di Antonelli è in pericolo

  • 13 agosto

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play