Secondo quanto riferito, la Ferrari ha toccato un nuovo minimo dopo l'ennesima delusione nelle qualifiche del Gran Premio d'Olanda.

Parlando alla stampa a Zandvoort, il sette volte campione del mondo ha dichiarato: "Come squadra, abbiamo fatto un ottimo lavoro. Nelle FP1 eravamo indietro di 1,6 secondi. A un certo punto, il distacco era incredibile. Ci siamo avvicinati un po', ma il distacco è ancora molto più grande di quanto ci aspettassimo.

"Non è la pista ideale, perché la macchina è stata molto difficile da guidare qui per tutto il weekend, ma il settimo posto è un risultato solido. Spero che potremo fare progressi domani cercando di mettere pressione a chi ci precede." Siamo tutti molto vicini; dobbiamo rimanere concentrati e spingere.

"Per domani, spero in condizioni meteo variabili. Poi, spero che io e Charles possiamo lavorare come una squadra per essere davanti e portare a casa il maggior numero di punti possibile. Dopo aver riflettuto un po', ho decisamente migliorato il mio approccio per il weekend.

"Ho apportato alcune modifiche nella fase preparatoria, rendendo tutto molto più rilassante. Come squadra, non abbiamo cambiato nulla; io e la mia squadra ai box abbiamo modificato qualcosa per avvicinarci almeno all'altro pilota della Ferrari", ha dichiarato.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

