Charles Leclerc individua il responsabile delle scarse prestazioni della Ferrari

Charles Leclerc ha puntato il dito contro il responsabile delle scarse prestazioni della Ferrari durante il weekend del Gran Premio d'Olanda.

Il pilota monegasco ha dichiarato ai media dopo gli eventi di Zandvoort: "Questa pista mette in luce tutti i difetti della nostra vettura. Ho faticato fin dall'inizio del weekend.

Ho provato molte soluzioni sulla vettura per trovare la soluzione giusta, qualcosa di molto diverso, e non ci sono riuscito. Ma questo non mi giustifica per non aver fatto un buon giro in Q3; anzi, è stato davvero pessimo.

"Avremmo potuto finire quarti se avessimo fatto tutto bene, ma non sono stato abbastanza bravo. Un anno fa, in gara, abbiamo fatto tutto alla perfezione; anche se avessimo dovuto ripeterci, gli altri avrebbero dovuto commettere un errore strategico.

"Non penso nemmeno alle McLaren, e Verstappen con la Red Bull è forte. Poi ci siamo noi con gli altri, quindi sarà difficile fare la differenza", ha osservato.

Come si è classificato il Campionato Costruttori prima del GP dei Paesi Bassi?

Il Gran Premio d'Ungheria ha fornito un'ulteriore prova del dominio della McLaren in questa stagione, ma rimangono alcune sorprese nel Campionato Costruttori dopo i segnali di vitalità dell'Aston Martin.

Non c'era margine di manovra sul circuito dell'Hungaroring per nessuno dei piloti, poiché le condizioni meteorologiche hanno generato quattro safety car che hanno causato cinque ritiri in gara.

La Mercedes è riuscita a rimanere in gara, mentre Russell e Antonelli hanno approfittato della scivolata dei piloti Red Bull all'Hungaroring. Un'altra delusione è stata il fatto che la Williams non sia riuscita a conquistare punti con nessuno dei suoi due piloti, Carlos Sainz e Alex Albon.

1. McLaren 559 punti

2. Ferrari 260 punti

3. Mercedes 236 punti

4. Red Bull Racing 194 punti

5. Williams 70 punti

6. Aston Martin 52 punti

6. Kick Sauber 51 punti

7. Racing Bulls 45 punti

9. Haas 35 punti

10. Alpine 20 punti

