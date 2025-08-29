Charles Leclerc manda brutte notizie alla Ferrari: "Il peggior venerdì dell'anno"

Charles Leclerc ha dato una brutta notizia alla Ferrari dopo le prime due sessioni di prove libere in vista del Gran Premio d'Olanda.

Il pilota monegasco ha dichiarato alla stampa dopo le FP2 di venerdì a Zandvoort: "Lo descriverei come un venerdì molto, molto, molto, molto difficile. Probabilmente il peggior venerdì dell'anno.

"Arriva subito dopo le vacanze, quindi è un po' un campanello d'allarme. La seconda sessione di prove libere è andata leggermente meglio della prima, ma siamo ancora lontani da dove vogliamo essere.

"Dobbiamo fare tutto il possibile per migliorare domani. Sarà difficile competere oggi con le velocissime McLaren e Aston Martin", ha osservato il pilota.

Correlato: Brutte notizie per la Ferrari che supera la McLaren nelle FP2 del GP d'Olanda

Come si è comportato il Campionato Costruttori dopo il GP d'Ungheria?

Il Gran Premio d'Ungheria ha fornito un'ulteriore prova del dominio della McLaren in questa stagione, ma rimangono alcune sorprese nel Campionato Costruttori dopo i segnali di vita dell'Aston Martin.

Non c'era margine di manovra sul circuito dell'Hungaroring per nessuno dei piloti, poiché le condizioni meteorologiche hanno costretto all'ingresso di quattro safety car, con conseguenti cinque ritiri in gara.

La Mercedes è riuscita a rimanere in gara, mentre Russell e Antonelli hanno approfittato della scivolata dei piloti Red Bull all'Hungaroring. Un'altra delusione è stata il fatto che la Williams non sia riuscita a conquistare punti con nessuno dei suoi due piloti, Carlos Sainz e Alex Albon.

1. McLaren 559 punti

2. Ferrari 260 punti

3. Mercedes 236 punti

4. Red Bull Racing 194 punti

5. Williams 70 punti

6. Aston Martin 52 punti

6. Kick Sauber 51 punti

7. Racing Bulls 45 punti

9. Haas 35 punti

10. Alpine 20 punti

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Correlato