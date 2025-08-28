La novità Ferrari che la AVVICINA alla McLaren

La Ferrari si affida a Brembo per migliorare i freni della sua SF-25, poiché il fornitore ha riconosciuto le lamentele del sette volte campione Lewis Hamilton sulla risposta in frenata della sua vettura.

Secondo Brembo, sono in corso modifiche per risolvere questi problemi e offrire maggiore sicurezza e comfort al pilota. Andrea Algeri, direttore clienti F1 di Brembo, ha parlato di cosa significhi lavorare per la Ferrari, soprattutto avendo nel suo team uno dei piloti di maggior successo della storia.

Algeri ha dichiarato a The Race: "È stato molto emozionante iniziare a lavorare con Lewis. Naturalmente, abbiamo ricevuto alcune lamentele durante le nostre comunicazioni regolari e stiamo lavorando intensamente per farlo sentire a suo agio con la frenata.

"Sappiamo che era abituato a materiali e impostazioni diverse, che influiscono non solo sui freni stessi, ma anche sul freno motore e sul recupero di energia. Il team ha lavorato duramente per risolvere la situazione e farlo dare il massimo.

"La Ferrari continua a spingere con la sua voglia di essere in testa, esercitando la pressione necessaria per spingerci avanti. Siamo felici di accettare questa sfida, perché è un impegno importante che ci permette di migliorare il nostro prodotto", ha osservato.

Come si è comportato il Campionato Costruttori dopo il GP d'Ungheria?

Il Gran Premio d'Ungheria ha fornito un'ulteriore prova del dominio della McLaren in questa stagione, ma rimangono alcune sorprese nel Campionato Costruttori dopo i segnali di vita dell'Aston Martin.

Non c'era margine di manovra sul circuito dell'Hungaroring per nessuno dei piloti, poiché le condizioni meteorologiche hanno costretto all'ingresso di quattro safety car, con conseguenti cinque ritiri in gara.

La Mercedes è riuscita a rimanere in gara, mentre Russell e Antonelli hanno approfittato della scivolata dei piloti Red Bull all'Hungaroring. Un'altra delusione è stata il fatto che la Williams non sia riuscita a conquistare punti con nessuno dei suoi due piloti, Carlos Sainz e Alex Albon.

1. McLaren 559 punti

2. Ferrari 260 punti

3. Mercedes 236 punti

4. Red Bull Racing 194 punti

5. Williams 70 punti

6. Aston Martin 52 punti

6. Kick Sauber 51 punti

7. Racing Bulls 45 punti

9. Haas 35 punti

10. Alpine 20 punti

