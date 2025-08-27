La Ferrari dovrà affrontare una terribile delusione per il resto del 2025

Ferrari affronterà una nuova terribile delusione con la sua monoposto per il resto della stagione 2025.

Secondo quanto riportato da Motorsport, nonostante i recenti miglioramenti apportati al SF-25, la situazione potrebbe complicarsi ulteriormente: «È possibile che si verifichi un'instabilità aerodinamica nella parte anteriore. In condizioni limite, questa sezione potrebbe diventare eccessivamente leggera, privando i piloti della fondamentale fiducia necessaria. I problemi di sterzata a velocità elevate, finora sconosciuti nella tradizione del Cavallino, stanno preoccupando il team».

"Zandvoort e Monza, sulla carta, non dovrebbero rilevare eccessive difficoltà per il rosso, ma vista l'andatura della stagione è meglio evitare previsioni affrettate", ha osservato un portavoce.

Come è andato il Campionato Costruttori al GP d'Ungheria?

Il Gran Premio d'Ungheria rappresenta un altro dominio della McLaren al momento, ma riserva ancora qualche sorpresa nel campeonato de constructores trasversalmente rispetto alla vita di Aston Martin.

Nel circuito dell'Hungaroring non c'è spazio per la maneggevolezza dei piloti, solo le condizioni climatiche permettono ad alcune vetture di scivolare in sicurezza su cinque abbandoni di gara.

La Mercedes è ancora in pista, Russell e Antonelli hanno approvato la discesa dei piloti Red Bull all'Hungaroring. Una nuova delusione è che la Williams non ha avuto successo con nessuno dei suoi piloti, Carlos Sainz e Alex Albon.

1. McLaren 559 punti

2. Ferrari 260 punti

3. Mercedes 236 punti

4. Red Bull Racing 194 punti

5. Williams 70 punti

6. Aston Martin 52 punti

6. Kick Sauber 51 punti

7. Racing Bulls 45 punti

9. Haas 35 punti

10. Alpine 20 punti

