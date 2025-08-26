ULTIME NOTIZIE: Bomba di mercato con due nuovi driver per il 2026

Cadillac ha ufficialmente confermato il ritorno di Sergio Pérez in Formula 1 per la stagione 2026.

Il team americano ha condiviso un video sui suoi canali social in cui conferma che il pilota messicano e Valtteri Bottas saranno i suoi primi piloti in assoluto.

Questo conferma le voci del pilota di Jalisco sul suo ritorno nella massima serie dopo aver lasciato la Red Bull al termine della stagione 2024, a seguito di una prestazione deludente con una vettura pessima.

Nel video, possiamo vedere Checo, accompagnato da Bottas e Keanu Reeves, come anticipazione dei prossimi annunci che verranno fatti nelle prossime ore. Potete guardare il video qui sotto o cliccando QUI.

Due percorsi. Un solo destino.

Il futuro del team Cadillac di Formula 1 inizia con loro. pic.twitter.com/4r9g6IsDW1 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) 26 agosto 2025

