Hamilton FINALMENTE vince la sua battaglia più importante alla Ferrari

Per quanto riguarda i duelli tra compagni di squadra in F1, Lewis Hamilton ha vissuto una stagione particolarmente difficile se confrontata con quella di Charles Leclerc nel 2025, nonostante il britannico abbia conquistato la vittoria nella battaglia più importante.

Il pilota monegasco ha superato il compagno in dieci sessioni di qualifica durante l’anno e ha salito sul podio in cinque occasioni, mentre Hamilton non è ancora riuscito a posizionarsi al di sopra del quarto posto con la Ferrari. Lasciando da parte le statistiche, concentriamoci sull’aspetto che davvero conta: Hamilton contro Leclerc nel mondo dei videogiochi.

In un recente video realizzato in collaborazione con Ferrari, i due protagonisti hanno scelto i loro titoli preferiti per sfidarsi, trasmettendo lo stesso spirito competitivo che li contraddistingue in pista. Tra i giochi selezionati, Goldeneye è stato il primo a fare la sua comparsa e il duello non è stato affatto casuale. Hamilton non nascondeva il piacere di ogni vittoria virtuale, mentre il pilota trentasetenne esprimeva frustrazione ad ogni sconfitta, incolpando le carenze della sua macchina digitale, che ricordavano gli ostacoli tipici di un weekend di Gran Premio.

Hamilton e Leclerc faccia a faccia

Dopo una sconfitta schiacciante, Leclerc ha deciso di cambiare immediatamente gioco e ha propugnato una sfida su Mario Kart. Il veterano quarantenne non ha perso tempo, lanciandosi in corsa come Toad e richiamando alla mente il ritmo frenetico dei suoi tempi in Mercedes, mentre Leclerc ha avuto problemi con i comandi, ritrovandosi bloccato in griglia di partenza como Mario.

Nonostante le avversità, Leclerc è riuscito a rimontare Hamilton per conquistare la sua prima vittoria in una gara videoludica. Tuttavia, le circostanze hanno offerto a Hamilton un amaro promemoria: nell’ultima curva dell’ultimo giro è stato superato, un episodio che sicuramente avrebbe voluto evitare in pista reale.

Leclerc ha pressato Hamilton nel 2025

