Hamilton FINALMENTE vince la sua battaglia più importante alla Ferrari
Hamilton FINALMENTE vince la sua battaglia più importante alla Ferrari
Per quanto riguarda i duelli tra compagni di squadra in F1, Lewis Hamilton ha vissuto una stagione particolarmente difficile se confrontata con quella di Charles Leclerc nel 2025, nonostante il britannico abbia conquistato la vittoria nella battaglia più importante.
Il pilota monegasco ha superato il compagno in dieci sessioni di qualifica durante l’anno e ha salito sul podio in cinque occasioni, mentre Hamilton non è ancora riuscito a posizionarsi al di sopra del quarto posto con la Ferrari. Lasciando da parte le statistiche, concentriamoci sull’aspetto che davvero conta: Hamilton contro Leclerc nel mondo dei videogiochi.
In un recente video realizzato in collaborazione con Ferrari, i due protagonisti hanno scelto i loro titoli preferiti per sfidarsi, trasmettendo lo stesso spirito competitivo che li contraddistingue in pista. Tra i giochi selezionati, Goldeneye è stato il primo a fare la sua comparsa e il duello non è stato affatto casuale. Hamilton non nascondeva il piacere di ogni vittoria virtuale, mentre il pilota trentasetenne esprimeva frustrazione ad ogni sconfitta, incolpando le carenze della sua macchina digitale, che ricordavano gli ostacoli tipici di un weekend di Gran Premio.
Correlato: Lewis Hamilton perderebbe il suo POSTO in Ferrari a favore del suo MIGLIOR NEMICO
Hamilton e Leclerc faccia a faccia
Dopo una sconfitta schiacciante, Leclerc ha deciso di cambiare immediatamente gioco e ha propugnato una sfida su Mario Kart. Il veterano quarantenne non ha perso tempo, lanciandosi in corsa come Toad e richiamando alla mente il ritmo frenetico dei suoi tempi in Mercedes, mentre Leclerc ha avuto problemi con i comandi, ritrovandosi bloccato in griglia di partenza como Mario.
Nonostante le avversità, Leclerc è riuscito a rimontare Hamilton per conquistare la sua prima vittoria in una gara videoludica. Tuttavia, le circostanze hanno offerto a Hamilton un amaro promemoria: nell’ultima curva dell’ultimo giro è stato superato, un episodio che sicuramente avrebbe voluto evitare in pista reale.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Kimi Antonelli Oggi: Lewis Hamilton aiuta e la Mercedes; Svela tutta la verità sulla crisi
- 11 minuti fa
F1 Ferrari Oggi: Hamilton finalmente vince la sua battaglia più importante; Il ritiro: necessario per la F1?
- 28 minuti fa
Hamilton F1 Oggi: Checo mette in discussione i suoi titoli; rompe il silenzio sul ritiro
- 2 ore fa
La stella della Mercedes si paragona a Michael Schumacher
- 3 ore fa
Hamilton FINALMENTE vince la sua battaglia più importante alla Ferrari
- Ieri 20:00
Il ritiro di Hamilton: necessario per la F1?
- Ieri 19:00
Molto letto
Svelato un NUOVO problema con uno dei piloti della Ferrari
- 16 agosto
Hamilton RISPONDE ai FAN sui social media!
- 19 agosto
Il fattore che INFLUENZA Lewis Hamilton contro Fernando Alonso
- 16 agosto
L'enorme offesa della Ferrari contro Sainz che lo ha portato a unirsi alla Williams
- 13 agosto
F1 Oggi: Hamilton tradisce la Ferrari?; Il futuro di Antonelli è in pericolo
- 13 agosto
Mercedes ACCETTA il DANNO fatto ad Andrea Kimi Antonelli
- 16 agosto