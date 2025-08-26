Il cambiamento SCIOCCANTE nella vita di Toto Wolff

Toto Wolff è una delle figure più iconiche della Formula 1, grazie al suo straordinario percorso.

A 53 anni, dopo aver guidato una delle dinastie di maggior successo nella storia dello sport e superato numerosi ostacoli, oggi riceve il riconoscimento meritato. Nonostante attualmente sia una presenza di rilievo al di fuori della pista, da giovane sognava di diventare pilota e gareggiare ai massimi livelli. Tuttavia, la tragica perdita del padre lo costrinse a rinunciare a quell’ambizione, poiché mancavano sia il talento che il supporto finanziario necessario, costringendolo a lavorare con budget ridotti nei circuiti austriaci.

Con nostalgia, Wolff ricorda il periodo in cui lavorava come istruttore a Spielberg, vivendo in una modesta casa colonica nelle vicinanze. Nel 2014, dopo aver vinto una gara in quella località, guidando l’auto verso Vienna, ebbe difficoltà a credere al cambiamento, ricordando i tempi in cui faticava pure a sbarcare il lunario.

All’epoca, insegnava la guida delle vetture Formula Ford al vecchio Österreichring e si prendeva cura di preparare le auto ogni pomeriggio per il giorno successivo, nutrendosi con un semplice uovo, pane e un bicchiere di latte. In conclusione, Wolff riflette: "Tutto accade per una ragione. Quell’epoca fu molto dura, ma ho continuato a fare ciò che amo di più: correre."

Lewis Hamilton e Toto Wolff: l’associazione di maggior successo nella storia della F1 con la Mercedes

Quanto vale oggi Toto Wolff, il capo della Mercedes F1?

Il suo modesto inizio ha forgiato il solido team principal che è oggi, un ruolo che va ben oltre la semplice direzione di un campionato. Nel 2009, insieme al socio René Berger, Wolff acquistò una quota in Williams, entrando così a far parte del consiglio direttivo e venendo nominato amministratore delegato nel 2012.

La Mercedes, riconoscendo presto il suo valore, lo integrò nel 2013 come proprio dirigente. Grazie al suo contributo alla Mercedes-AMG Petronas F1 Team, Wolff è divenuto un investitore multimiliardario e una figura determinante nel mondo delle corse, ricoprendo i ruoli di team principal, CEO e co-proprietario delle Silver Arrows.

Al momento della stesura, Wolff guida la classifica dei dirigenti più benestanti grazie a investimenti strategici sostenuti dalla sua formazione in economia. Secondo Forbes, il suo patrimonio si aggira intorno ai 1.800 milioni di dollari.

