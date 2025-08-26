TRAVOLGENTE! Mercedes sottolinea l'enorme errore che la Ferrari stava per commettere
TRAVOLGENTE! Mercedes sottolinea l'enorme errore che la Ferrari stava per commettere
Ferrari ha messo fine alle speculazioni riguardo il futuro di Fred Vasseur come direttore della scuderia, confermandolo con un nuovo contratto pluriennale.
La decisione ha ottenuto il pieno sostegno di Toto Wolff, il quale ha dichiarato che qualsiasi altra scelta sarebbe stata davvero sconsiderata.
Le voci sul ruolo di Vasseur erano emerse dopo che la McLaren si era imposta come forza dominante nella corsa ai titoli di quest’anno. Nonostante le difficoltà, Ferrari ha deciso di scommettere su di lui, una mossa considerata estremamente azzeccata da Wolff.
In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, il dirigente ha spiegato: “Qualsiasi altra scelta sarebbe stata davvero sconsiderata. Conosco Fred da oltre vent’anni e so bene quanto sia prezioso nel mondo dell’automobilismo, grazie alla sua visione imprenditoriale e alla determinazione.”
Colpo di Fortuna
Wolff ha sottolineato l’importanza della continuità all’interno di una scuderia, affermando: “Avere una persona come Fred è una scelta eccellente, e va ricordato che in Formula 1 occorre tempo per costruire un progetto vincente”.
Anche il presidente di Ferrari, John Elkann, condivide questa visione, lodando il contributo determinante di Vasseur per il futuro della squadra.
Le notizie sulla sua conferma sono state accolte positivamente dai piloti, con Lewis Hamilton e Charles Leclerc che hanno espresso soddisfazione per la continuità, elemento ritenuto fondamentale per ambire a nuovi successi. Con dieci gare ancora in calendario, Ferrari punta a mantenere il secondo posto nel campionato costruttori.
