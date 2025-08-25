Tom Brady prepara un aiuto speciale per Sainz al GP di Las Vegas
Tom Brady prepara un aiuto speciale per Sainz al GP di Las Vegas
Carlos Sainz ha colto l’occasione per confrontarsi con uno degli atleti più celebri al mondo, Tom Brady, durante un incontro informale che gli ha offerto un prezioso supporto in vista del Gran Premio di Las Vegas.
In una sessione di golf trasmessa sul canale Youtube di Williams, il pilota della Scuderia Williams e l’ex quarterback dei Raiders hanno scambiato consigli e impressioni sul mondo dello sport. Tra toni amichevoli, Brady ha illustrato a Sainz come certi principi di allenamento fisico possano fare la differenza anche in Formula 1.
“Potrei raccontarti tutto a riguardo. Per me è come se fosse l’unica cosa che funziona davvero. Quando verrai a Las Vegas quest’anno, ti presenterò il mio migliore amico, Alex Guerrero”, ha spiegato Brady, aggiungendo poi: “Lui guida i Raiders, sta alla guida di una squadra di calcio inglese, il Birmingham City, e sovrintende all’intero programma sportivo.”
Correlato: La Ferrari sostiene che Carlos Sainz è PIÙ VELOCE di Lewis Hamilton
Per quanti anni Sainz ha firmato con la Williams?
Lunedì è stato annunciato ufficialmente che Carlos Sainz proseguirà la sua avventura in Formula 1 con la Williams. Per lungo tempo, Audi sembrava essere in vantaggio, ma lo stesso Sainz ha sempre preferito non fare affidamento su quella scelta, valutando anche l’interesse momentaneo di Red Bull, Mercedes e i complimenti di Alpine per le sue prestazioni. Alla fine, è stata la proposta della Williams a prevalere, e l’esperto pilota ha sottolineato di averci riflettuto a lungo.
In un comunicato stampa, la scuderia britannica ha svelato i dettagli dell’accordo: “Williams Racing annuncia che Carlos Sainz completerà la formazione piloti per la stagione 2025 del Campionato Mondiale di Formula 1 della FIA e oltre. Con dieci anni di esperienza in F1 alle spalle, Sainz, in arrivo dalla Scuderia Ferrari, firmerà un contratto di due anni con opzioni di proroga. Nel 2025 correrà al fianco di Alex Albon, dando il via a una nuova era regolamentare e puntando a riportare la squadra fra le prime della griglia. Continuerà a competere con il numero 55.”
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
F1 Ferrari Oggi: Il misterioso messaggio di Hamilton; La F1 affronta le difficoltà
- Ieri 23:50
Kimi Antonelli Oggi: Compie 19 anni e lo festeggia in grande; Il grande PROBLEMA potrebbe avere in Mercedes
- Ieri 23:00
19 cose che non sapevi su Kimi Antonelli
- Ieri 22:00
Tom Brady prepara un aiuto speciale per Sainz al GP di Las Vegas
- Ieri 21:00
Il misterioso messaggio di Hamilton sulla Ferrari
- Ieri 20:00
Tutti i motivi per cui Hamilton NON tornerà in Mercedes
- Ieri 19:00
Molto letto
Svelato un NUOVO problema con uno dei piloti della Ferrari
- 16 agosto
Hamilton RISPONDE ai FAN sui social media!
- 19 agosto
Il fattore che INFLUENZA Lewis Hamilton contro Fernando Alonso
- 16 agosto
L'enorme offesa della Ferrari contro Sainz che lo ha portato a unirsi alla Williams
- 13 agosto
F1 Oggi: Hamilton tradisce la Ferrari?; Il futuro di Antonelli è in pericolo
- 13 agosto
Mercedes ACCETTA il DANNO fatto ad Andrea Kimi Antonelli
- 16 agosto