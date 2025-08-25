Tom Brady prepara un aiuto speciale per Sainz al GP di Las Vegas

Carlos Sainz ha colto l’occasione per confrontarsi con uno degli atleti più celebri al mondo, Tom Brady, durante un incontro informale che gli ha offerto un prezioso supporto in vista del Gran Premio di Las Vegas.

In una sessione di golf trasmessa sul canale Youtube di Williams, il pilota della Scuderia Williams e l’ex quarterback dei Raiders hanno scambiato consigli e impressioni sul mondo dello sport. Tra toni amichevoli, Brady ha illustrato a Sainz come certi principi di allenamento fisico possano fare la differenza anche in Formula 1.

“Potrei raccontarti tutto a riguardo. Per me è come se fosse l’unica cosa che funziona davvero. Quando verrai a Las Vegas quest’anno, ti presenterò il mio migliore amico, Alex Guerrero”, ha spiegato Brady, aggiungendo poi: “Lui guida i Raiders, sta alla guida di una squadra di calcio inglese, il Birmingham City, e sovrintende all’intero programma sportivo.”

Per quanti anni Sainz ha firmato con la Williams?

Lunedì è stato annunciato ufficialmente che Carlos Sainz proseguirà la sua avventura in Formula 1 con la Williams. Per lungo tempo, Audi sembrava essere in vantaggio, ma lo stesso Sainz ha sempre preferito non fare affidamento su quella scelta, valutando anche l’interesse momentaneo di Red Bull, Mercedes e i complimenti di Alpine per le sue prestazioni. Alla fine, è stata la proposta della Williams a prevalere, e l’esperto pilota ha sottolineato di averci riflettuto a lungo.

In un comunicato stampa, la scuderia britannica ha svelato i dettagli dell’accordo: “Williams Racing annuncia che Carlos Sainz completerà la formazione piloti per la stagione 2025 del Campionato Mondiale di Formula 1 della FIA e oltre. Con dieci anni di esperienza in F1 alle spalle, Sainz, in arrivo dalla Scuderia Ferrari, firmerà un contratto di due anni con opzioni di proroga. Nel 2025 correrà al fianco di Alex Albon, dando il via a una nuova era regolamentare e puntando a riportare la squadra fra le prime della griglia. Continuerà a competere con il numero 55.”

