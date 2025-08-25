Ecco come si sono svolte le tanto agognate vacanze estive di Hamilton e Roscoe.

Se c'è un pilota che merita una pausa estiva, è senza dubbio Lewis Hamilton.

Il sette volte campione mondiale ha vissuto in Ungheria uno dei momenti più difficili della sua carriera, mostrando evidenti segni di stanchezza davanti alle telecamere. Ora il britannico intende sfruttare appieno questa pausa per ricaricare le energie.

Dopo il risultato ottenuto sabato scorso in Ungheria – quando Hamilton non è riuscito a superare la sessione Q2 – il pilota si è mostrato visibilmente abbattuto. "La colpa è sempre mia. Mi sento completamente inutile, mentre il team funziona perfettamente; è evidente che la vettura ha tutte le carte in regola per dominare partendo dalla pole position", ha dichiarato con tono sconsolato. Ha persino suggerito che il team valutasse l’ipotesi di un cambio di guida, insinuando al contempo che dietro le quinte potrebbero esserci altri fattori in gioco.

Hamilton e Roscoe

Dopo un primo semestre psicologicamente impegnativo con il team Maranello, il sette volte campione aveva davvero bisogno di ricaricare le batterie. Sembra che finalmente abbia trovato il meritato riposo, trascorrendo piacevoli momenti di relax in compagnia del suo fedele compagno a quattro zampe, Roscoe.

Lewis & Roscoe summer break update! 🫶🏽🥹 pic.twitter.com/x6ms63UqHA — deni (@fiagirly) August 11, 2025

