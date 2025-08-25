close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Lewis Hamilton, Hungary GP, Ferrari, 2025, Generic

Ecco come si sono svolte le tanto agognate vacanze estive di Hamilton e Roscoe.

Ecco come si sono svolte le tanto agognate vacanze estive di Hamilton e Roscoe.

Alessandro Lombardo
Lewis Hamilton, Hungary GP, Ferrari, 2025, Generic

Se c'è un pilota che merita una pausa estiva, è senza dubbio Lewis Hamilton.

Il sette volte campione mondiale ha vissuto in Ungheria uno dei momenti più difficili della sua carriera, mostrando evidenti segni di stanchezza davanti alle telecamere. Ora il britannico intende sfruttare appieno questa pausa per ricaricare le energie.

Dopo il risultato ottenuto sabato scorso in Ungheria – quando Hamilton non è riuscito a superare la sessione Q2 – il pilota si è mostrato visibilmente abbattuto. "La colpa è sempre mia. Mi sento completamente inutile, mentre il team funziona perfettamente; è evidente che la vettura ha tutte le carte in regola per dominare partendo dalla pole position", ha dichiarato con tono sconsolato. Ha persino suggerito che il team valutasse l’ipotesi di un cambio di guida, insinuando al contempo che dietro le quinte potrebbero esserci altri fattori in gioco.

Correlato: La Ferrari sostiene che Carlos Sainz è PIÙ VELOCE di Lewis Hamilton

Hamilton e Roscoe

Dopo un primo semestre psicologicamente impegnativo con il team Maranello, il sette volte campione aveva davvero bisogno di ricaricare le batterie. Sembra che finalmente abbia trovato il meritato riposo, trascorrendo piacevoli momenti di relax in compagnia del suo fedele compagno a quattro zampe, Roscoe.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Formula 1

Latest News

Il misterioso messaggio di Hamilton sulla Ferrari
Ferrari

Il misterioso messaggio di Hamilton sulla Ferrari

  • 9 minuti fa
Tutti i motivi per cui Hamilton NON tornerà in Mercedes
Ferrari

Tutti i motivi per cui Hamilton NON tornerà in Mercedes

  • 1 ora fa
Hamilton se ne va? La Ferrari si prepara a una promozione da protagonista entro il 2026.
Ferrari

Hamilton se ne va? La Ferrari si prepara a una promozione da protagonista entro il 2026.

  • 3 ore fa
Ecco come si sono svolte le tanto agognate vacanze estive di Hamilton e Roscoe.
Ferrari

Ecco come si sono svolte le tanto agognate vacanze estive di Hamilton e Roscoe.

  • Oggi 16:00
Mercedes si confronta con i casi contrastanti di Antonelli e Russell
Mercedes

Mercedes si confronta con i casi contrastanti di Antonelli e Russell

  • Oggi 15:00
Il grande PROBLEMA che Antonelli potrebbe avere in Mercedes
Mercedes

Il grande PROBLEMA che Antonelli potrebbe avere in Mercedes

  • Oggi 14:00
Più notizie

Molto letto

Svelato un NUOVO problema con uno dei piloti della Ferrari

Svelato un NUOVO problema con uno dei piloti della Ferrari

  • 16 agosto
 Hamilton RISPONDE ai FAN sui social media!

Hamilton RISPONDE ai FAN sui social media!

  • 19 agosto
 Il fattore che INFLUENZA Lewis Hamilton contro Fernando Alonso

Il fattore che INFLUENZA Lewis Hamilton contro Fernando Alonso

  • 16 agosto
 L'enorme offesa della Ferrari contro Sainz che lo ha portato a unirsi alla Williams

L'enorme offesa della Ferrari contro Sainz che lo ha portato a unirsi alla Williams

  • 13 agosto
 F1 Oggi: Hamilton tradisce la Ferrari?; Il futuro di Antonelli è in pericolo

F1 Oggi: Hamilton tradisce la Ferrari?; Il futuro di Antonelli è in pericolo

  • 13 agosto
 Mercedes ACCETTA il DANNO fatto ad Andrea Kimi Antonelli

Mercedes ACCETTA il DANNO fatto ad Andrea Kimi Antonelli

  • 16 agosto

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play