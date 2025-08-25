F1 Ferrari Oggi: Hamilton esortato a LASCIARE immediatamente; Controverse foto delle vacanze
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di Domenico 24 agosto 2025 in Formula 1.
Former CEO della F1, Bernie Ecclestone, ha lanciato un duro avvertimento a Lewis Hamilton, mettendone in discussione il futuro in pista. Durante il Gran Premio d’Ungheria il pilota britannico si è detto demoralizzato, arrivando dodicesimo in qualifica e definendosi “inutile”. LEGGI DI PIÙ
Lewis Hamilton si è trasferito in Ferrari con la promessa di rivoluzionare la Formula 1, il meglio che potesse accadere allo sport in decenni. La sua scelta di abbandonare Mercedes, dopo 12 stagioni, otto titoli costruttori e sei campionati piloti, ha lasciato il mondo del motorsport sbalordito. LEGGI DI PIÙ
Il sette volte campione di Formula 1, Lewis Hamilton, potrebbe essere tentato di lasciare la Ferrari dopo una prima metà stagione poco convincente con i Rossi. Nel 2024 ha annunciato il passaggio dalla Mercedes alla Scuderia, intraprendendo un percorso già tentato da altri campioni nel tentativo di realizzare il sogno d'infanzia, senza però raggiungere il successo sperato. LEGGI DI PIÙ
Cosa hanno in comune Carlos Sainz, Franco Colapinto, Lewis Hamilton e Andrea Kimi Antonelli? Tutti sono al centro dell'attenzione in questa stagione di Formula 1. LEGGI DI PIÙ
