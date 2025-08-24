Le parole della Mercedes che DANNEGGIANO il futuro di Antonelli

Le recenti dichiarazioni di Toto Wolff non dipingono uno scenario favorevole per Andrea Kimi Antonelli in Mercedes.

Infatti, la scuderia continua a puntare tutto su George Russell, pilastro indiscusso del team, soprattutto alla luce dell’assenza di Max Verstappen. Wolff ha rinnovato in maniera incisiva la sua fiducia nel pilota britannico, liquidando definitivamente i rumors che ipotizzavano un’élite con Verstappen, dicerie ormai lasciate alle spalle. Questi sviluppi hanno innescato ulteriori discussioni sul futuro del giovane talento all’interno della squadra.

Le speculazioni si sono intensificate dopo un presunto incontro tra Wolff e Verstappen in Sardegna, facendo emergere voci su un’eventuale entrata dell’olandese in Mercedes nel 2026. Tuttavia, Verstappen ha chiarito la sua decisione di restare in Red Bull, alleviando così la pressione su Russell, il quale continua a rappresentare il punto di riferimento principale per il team in questo delicato equilibrio competitivo.

Russell rimane saldo

Da parte sua, Wolff ha sottolineato con fermezza che Russell resterà in Mercedes, nonostante il contratto ufficiale non sia ancora stato siglato. Dal suo arrivo in squadra, proveniente da Williams, il pilota britannico ha registrato notevoli progressi, in particolare dopo l’uscita di Lewis Hamilton verso la Ferrari. In questa stagione ha conquistato sei podi, evidenziandosi in maniera spettacolare con la vittoria in Canada. "Basta osservare l’evoluzione di George, da Williams a diventare il capofila di Mercedes, soprattutto dopo l’addio di Lewis", ha dichiarato il dirigente citando PlanetF1.

Wolff ha elogiato ulteriormente il percorso di Russell, evidenziando la sua capacità di ottenere risultati anche quando la vettura non è al massimo delle prestazioni. "Risultati straordinari, anche in condizioni subottimali: non potremmo desiderare un comandante migliore", ha affermato il dirigente. Inoltre, Mercedes apprezza enormemente il suo impegno oltre la pista, rendendo il pilota britannico una componente imprescindibile per il futuro della scuderia.

