La REALTÀ sulla situazione di Antonelli in Mercedes
Andrea Kimi Antonelli ha espresso tutta la sua fiducia nel progetto Mercedes.
Dopo un inizio stagione caratterizzato da alti e bassi – con alcuni podi conquistati ma anche diverse gare in cui non è riuscito a terminare – il pilota italiano ha commentato il suo ingresso nel team tedesco.
"So cosa il team si aspetta per il futuro, e Toto ha lasciato ben chiaro quali siano le priorità", ha dichiarato Antonelli, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra: "George e io collaboriamo molto bene e continueremo a farlo per portare le prestazioni necessarie al team".
Correlato: La Ferrari sostiene che Carlos Sainz è PIÙ VELOCE di Lewis Hamilton
Come si è concluso il Campionato Piloti dopo il GP d'Ungheria?
Il Gran Premio d’Ungheria ha regalato una gara combattuta, in cui Lando Norris e Oscar Piastri si sono sfidati intensamente, mentre in pista anche i contendenti negli ultimi posti hanno dato il massimo. Norris, che ha conquistato la vittoria nella battaglia, si sta affermando come serio pretendente per la guida della classifica del campionato. Nel frattempo, Antonelli – riconosciuto come il miglior rookie della stagione – ha mostrato un netto miglioramento riguardo alla costanza, riuscendo a rientrare regolarmente nell’area punti dopo alcune gare difficili.
La serata per i piloti spagnoli è stata sfaccettata: Fernando Alonso ha vissuto la sua migliore prestazione stagionale, mentre Carlos Sainz ha faticato a restare in zona punti. Per quanto riguarda la sfida interna ai Ferrari, la distanza tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc si è ulteriormente allargata, confermando una situazione ormai consolidata a questa fase del campionato.
- 1. Óscar Piastri – 284 punti
- 2. Lando Norris – 275 punti
- 3. Max Verstappen – 187 punti
- 4. George Russell – 172 punti
- 5. Charles Leclerc – 151 punti
- 6. Lewis Hamilton – 109 punti
- 7. Andrea Kimi Antonelli – 64 punti
- 8. Alexander Albon – 54 punti
- 9. Nico Hülkenberg – 37 punti
- 10. Esteban Ocon – 27 punti
- 11. Fernando Alonso – 26 punti
- 12. Lance Stroll – 26 punti
- 13. Isack Hadjar – 22 punti
- 14. Pierre Gasly – 20 punti
- 15. Liam Lawson – 20 punti
- 16. Carlos Sainz – 16 punti
- 17. Gabriel Bortoleto – 14 punti
- 18. Yuki Tsunoda – 10 punti
- 19. Oliver Bearman – 8 punti
- 20. Franco Colapinto – 0 punti
La REALTÀ sulla situazione di Antonelli in Mercedes
