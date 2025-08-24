Le controverse foto delle vacanze di Hamilton
Le controverse foto delle vacanze di Hamilton
La pausa estiva in Formula 1 è ufficialmente iniziata e le immagini dei piloti intenti a godersi le vacanze si moltiplicano.
In precedenza avevamo potuto ammirare il campione Max Verstappen in modalità relax e ora anche Lewis Hamilton ci regala scorci dei suoi momenti di svago. Queste scene trasmettono un’atmosfera spensierata, in cui il tempo libero diventa un’occasione per ricaricare le energie lontano dal ritmo serrato delle competizioni, offrendo uno sguardo diverso sul mondo della F1.
All’inizio del 2024, Hamilton nutriva grandi aspettative dopo il cambio da Mercedes a Ferrari, ma la realtà si è rivelata ben diversa: la vettura attuale della Scuderia non sembra adattarsi alle sue esigenze. Di conseguenza, il britannico ha deciso di non puntare al titolo mondiale in questo momento, concentrando le sue ambizioni sulle nuove regolamentazioni previste per il 2026. Nel frattempo, dovrà affrontare con impegno e determinazione le sfide del 2025 sulle piste di Formula 1.
Correlato: La Ferrari sostiene che Carlos Sainz è PIÙ VELOCE di Lewis Hamilton
Hamilton in vacanza
Fuori dal clima competitivo, il pilota britannico ha deciso di concedersi alcune settimane di meritato relax, come accade a molti dei suoi colleghi.
Pur cercando di disimpegnarsi dalla routine agonistica, Hamilton fatica a staccare completamente dalla sua passione per le corse e si lancia in una vivace avventura sportiva. Un breve video condiviso su TikTok lo ritrae intento in diverse attività, sempre accompagnato dal suo fedele cane Roscoe, in un ambiente caldo e incorniciato da colline e montagne.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
La REALTÀ sulla situazione di Antonelli in Mercedes
- 42 minuti fa
Le controverse foto delle vacanze di Hamilton
- 1 ora fa
La triste somiglianza che accomuna Hamilton e Antonelli
- Oggi 15:00
Hamilton potrebbe DISTRUGGERE due gare, compresa quella di Antonelli
- Oggi 14:00
L'umiliante soprannome dato alla coppia Hamilton-Ferrari
- Oggi 13:00
F1 Ferrari Oggi: Hamilton impone il suo grande capriccio; Cosa pensa veramente la Ferrari
- Ieri 23:25
Molto letto
Svelato un NUOVO problema con uno dei piloti della Ferrari
- 16 agosto
Hamilton RISPONDE ai FAN sui social media!
- 19 agosto
Il fattore che INFLUENZA Lewis Hamilton contro Fernando Alonso
- 16 agosto
L'enorme offesa della Ferrari contro Sainz che lo ha portato a unirsi alla Williams
- 13 agosto
F1 Oggi: Hamilton tradisce la Ferrari?; Il futuro di Antonelli è in pericolo
- 13 agosto
Mercedes ACCETTA il DANNO fatto ad Andrea Kimi Antonelli
- 16 agosto