Le controverse foto delle vacanze di Hamilton

La pausa estiva in Formula 1 è ufficialmente iniziata e le immagini dei piloti intenti a godersi le vacanze si moltiplicano.

In precedenza avevamo potuto ammirare il campione Max Verstappen in modalità relax e ora anche Lewis Hamilton ci regala scorci dei suoi momenti di svago. Queste scene trasmettono un’atmosfera spensierata, in cui il tempo libero diventa un’occasione per ricaricare le energie lontano dal ritmo serrato delle competizioni, offrendo uno sguardo diverso sul mondo della F1.

All’inizio del 2024, Hamilton nutriva grandi aspettative dopo il cambio da Mercedes a Ferrari, ma la realtà si è rivelata ben diversa: la vettura attuale della Scuderia non sembra adattarsi alle sue esigenze. Di conseguenza, il britannico ha deciso di non puntare al titolo mondiale in questo momento, concentrando le sue ambizioni sulle nuove regolamentazioni previste per il 2026. Nel frattempo, dovrà affrontare con impegno e determinazione le sfide del 2025 sulle piste di Formula 1.

Correlato: La Ferrari sostiene che Carlos Sainz è PIÙ VELOCE di Lewis Hamilton

Hamilton in vacanza

Fuori dal clima competitivo, il pilota britannico ha deciso di concedersi alcune settimane di meritato relax, come accade a molti dei suoi colleghi.

Pur cercando di disimpegnarsi dalla routine agonistica, Hamilton fatica a staccare completamente dalla sua passione per le corse e si lancia in una vivace avventura sportiva. Un breve video condiviso su TikTok lo ritrae intento in diverse attività, sempre accompagnato dal suo fedele cane Roscoe, in un ambiente caldo e incorniciato da colline e montagne.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!