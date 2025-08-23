Kimi Antonelli Oggi: Stella della Mercedes cambia squadra; E i piloti sotto PIÙ pressione
Kimi Antonelli Oggi: Stella della Mercedes cambia squadra; E i piloti sotto PIÙ pressione
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di Sabato 23 agosto 2025 in Formula 1.
Il campionato di Formula 1 2025 riparte la prossima settimana con la seconda metà della stagione, mettendo sotto pressione piloti come Franco Colapinto e Andrea Kimi Antonelli. LEGGI DI PIÙ
Confermato: la stella della Mercedes cambia squadra. LEGGI DI PIÙ
Kimi Antonelli F1: Si ripeterà con l'italiano? George Russell svela il suo segreto contro i compagni di squadra. LEGGI DI PIÙ
Kimi Antonelli F1: URGENTE - L'italiano potrebbe restare SOLO alla Mercedes. LEGGI DI PIÙ
Kimi Antonelli F1: grande rammarico della Mercedes per il pilota italiano. LEGGI DI PIÙ
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
F1 Ferrari Oggi: Hamilton impone il suo grande capriccio; Cosa pensa veramente la Ferrari
- 3 ore fa
F1 Oggi: Hamilton e Vettel potrebbero RISOLVERE i problemi della Ferrari; Antonelli e i piloti sotto PIÙ pressione
- Ieri 23:00
Kimi Antonelli Oggi: Stella della Mercedes cambia squadra; E i piloti sotto PIÙ pressione
- Ieri 22:19
Ce l'ha fatta! Hamilton impone il suo grande capriccio alla Ferrari
- Ieri 21:30
Le parole sconsiderate di Alonso che faranno infuriare i tifosi
- Ieri 20:22
Hamilton, Antonelli e le DIFFICOLTÀ dei piloti con i compagni di squadra
- Ieri 19:49
Molto letto
Svelato un NUOVO problema con uno dei piloti della Ferrari
- 16 agosto
Hamilton RISPONDE ai FAN sui social media!
- 19 agosto
Il fattore che INFLUENZA Lewis Hamilton contro Fernando Alonso
- 16 agosto
L'enorme offesa della Ferrari contro Sainz che lo ha portato a unirsi alla Williams
- 13 agosto
F1 Oggi: Hamilton tradisce la Ferrari?; Il futuro di Antonelli è in pericolo
- 13 agosto
Mercedes ACCETTA il DANNO fatto ad Andrea Kimi Antonelli
- 16 agosto