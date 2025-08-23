close global

Kimi Antonelli, Mercedes, Imola, 2025

Kimi Antonelli Oggi: Stella della Mercedes cambia squadra; E i piloti sotto PIÙ pressione

Kimi Antonelli Oggi: Stella della Mercedes cambia squadra; E i piloti sotto PIÙ pressione

Alessandro Lombardo
Kimi Antonelli, Mercedes, Imola, 2025

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di Sabato 23 agosto 2025 in Formula 1.

Il campionato di Formula 1 2025 riparte la prossima settimana con la seconda metà della stagione, mettendo sotto pressione piloti come Franco Colapinto e Andrea Kimi Antonelli. LEGGI DI PIÙ

Confermato: la stella della Mercedes cambia squadra. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli F1: Si ripeterà con l'italiano? George Russell svela il suo segreto contro i compagni di squadra. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli F1: URGENTE - L'italiano potrebbe restare SOLO alla Mercedes. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli F1: grande rammarico della Mercedes per il pilota italiano. LEGGI DI PIÙ

F1 Ferrari Oggi: Hamilton impone il suo grande capriccio; Cosa pensa veramente la Ferrari
Ferrari

F1 Ferrari Oggi: Hamilton impone il suo grande capriccio; Cosa pensa veramente la Ferrari

  • 3 ore fa
F1 Oggi: Hamilton e Vettel potrebbero RISOLVERE i problemi della Ferrari; Antonelli e i piloti sotto PIÙ pressione
Formula 1

F1 Oggi: Hamilton e Vettel potrebbero RISOLVERE i problemi della Ferrari; Antonelli e i piloti sotto PIÙ pressione

  • Ieri 23:00
Kimi Antonelli Oggi: Stella della Mercedes cambia squadra; E i piloti sotto PIÙ pressione
Mercedes

Kimi Antonelli Oggi: Stella della Mercedes cambia squadra; E i piloti sotto PIÙ pressione

  • Ieri 22:19
Ce l'ha fatta! Hamilton impone il suo grande capriccio alla Ferrari
Formula 1

Ce l'ha fatta! Hamilton impone il suo grande capriccio alla Ferrari

  • Ieri 21:30
Le parole sconsiderate di Alonso che faranno infuriare i tifosi
Formula 1

Le parole sconsiderate di Alonso che faranno infuriare i tifosi

  • Ieri 20:22
Hamilton, Antonelli e le DIFFICOLTÀ dei piloti con i compagni di squadra
Formula 1

Hamilton, Antonelli e le DIFFICOLTÀ dei piloti con i compagni di squadra

  • Ieri 19:49
Svelato un NUOVO problema con uno dei piloti della Ferrari

Svelato un NUOVO problema con uno dei piloti della Ferrari

  • 16 agosto
 Hamilton RISPONDE ai FAN sui social media!

Hamilton RISPONDE ai FAN sui social media!

  • 19 agosto
 Il fattore che INFLUENZA Lewis Hamilton contro Fernando Alonso

Il fattore che INFLUENZA Lewis Hamilton contro Fernando Alonso

  • 16 agosto
 L'enorme offesa della Ferrari contro Sainz che lo ha portato a unirsi alla Williams

L'enorme offesa della Ferrari contro Sainz che lo ha portato a unirsi alla Williams

  • 13 agosto
 F1 Oggi: Hamilton tradisce la Ferrari?; Il futuro di Antonelli è in pericolo

F1 Oggi: Hamilton tradisce la Ferrari?; Il futuro di Antonelli è in pericolo

  • 13 agosto
 Mercedes ACCETTA il DANNO fatto ad Andrea Kimi Antonelli

Mercedes ACCETTA il DANNO fatto ad Andrea Kimi Antonelli

  • 16 agosto

