close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Carlos Sainz, Lewis Hamilton and Kimi Antonelli in 2025

Hamilton, Antonelli e le DIFFICOLTÀ dei piloti con i compagni di squadra

Hamilton, Antonelli e le DIFFICOLTÀ dei piloti con i compagni di squadra

Alessandro Lombardo
Carlos Sainz, Lewis Hamilton and Kimi Antonelli in 2025

Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo, sta vivendo un periodo particolarmente difficile da quando è entrato a far parte della Ferrari

La competizione interna si è rivelata ancora più aspri, aggravando la pressione su entrambi i piloti e rendendo ogni sessione di gara un banco di prova per dimostrare il proprio valore in pista.

Il divario con il suo compagno di squadra, Charles Leclerc, si fa sempre più evidente, soprattutto nelle qualifiche: mentre Leclerc ha già conquistato cinque podi, Hamilton non è ancora riuscito a raggiungere il gradino del podio nelle prime 14 gare. Questa situazione impone ad Hamilton di impegnarsi ulteriormente durante le corse per colmare il gap crescente.

Non è l'unico caso: anche altri piloti sembrano avere problemi a sfruttare appieno le opportunità offerte dalle qualifiche. Infatti, due piloti della griglia non sono ancora riusciti a superare i rispettivi compagni in una singola sessione. I duelli diretti fra compagni puntano a mettere in luce le differenze di prestazioni, dato che entrambi i piloti si affidano alla stessa vettura, rendendo ogni marginalità ancora più decisiva e creando una competizione interna particolarmente accesa.

Di seguito vengono presentati i risultati degli scontri diretti in qualificazione fra compagni per la stagione 2025, aggiornati ad oggi. È importante precisare che il conteggio si riferisce esclusivamente agli attuali compagni di squadra, escludendo le prime gare disputate da Jack Doohan con Alpine, prima della sostituzione con Franco Colapinto, e il recente cambio tra Yuki Tsunoda e Liam Lawson dopo le due prime gare della stagione.

Correlato: La Ferrari sostiene che Carlos Sainz è PIÙ VELOCE di Lewis Hamilton

Scontri in Qualificazione fra Compagni 2025

McLaren

Qualificazione: Oscar Piastri 8 - 6 Lando Norris Qualificazione Sprint: Oscar Piastri 3 - 0 Lando Norris

Ferrari

Qualificazione: Charles Leclerc 10 - 4 Lewis Hamilton Qualificazione Sprint: Charles Leclerc 2 - 1 Lewis Hamilton

Mercedes

Qualificazione: George Russell 13 - 1 Kimi Antonelli Qualificazione Sprint: George Russell 2 - 1 Kimi Antonelli

Red Bull

Qualificazione: Max Verstappen 12 - 0 Yuki Tsunoda Qualificazione Sprint: Max Verstappen 2 - 0 Yuki Tsunoda

Williams

Qualificazione: Alex Albon 8 - 6 Carlos Sainz Qualificazione Sprint: Alex Albon 2 - 1 Carlos Sainz

Sauber

Qualificazione: Nico Hulkenberg 6 - 8 Gabriel Bortoleto Qualificazione Sprint: Nico Hulkenberg 1 - 2 Gabriel Bortoleto

Racing Bulls

Qualificazione: Isack Hadjar 9 - 3 Liam Lawson Qualificazione Sprint: Isack Hadjar 1 - 1 Liam Lawson

Aston Martin

Qualificazione: Fernando Alonso 14 - 0 Lance Stroll Qualificazione Sprint: Fernando Alonso 2 - 1 Lance Stroll

Haas

Qualificazione: Esteban Ocon 8 - 6 Oliver Bearman Qualificazione Sprint: Esteban Ocon 2 - 1 Oliver Bearman

Alpine

Qualificazione: Pierre Gasly 6 - 2 Franco Colapinto Qualificazione Sprint: Pierre Gasly 1 - 0 Franco Colapinto

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Ferrari Lewis Hamilton Mercedes Formula 1 Andrea Kimi Antonelli

Latest News

F1 Ferrari Oggi: Hamilton impone il suo grande capriccio; Cosa pensa veramente la Ferrari
Ferrari

F1 Ferrari Oggi: Hamilton impone il suo grande capriccio; Cosa pensa veramente la Ferrari

  • 3 ore fa
F1 Oggi: Hamilton e Vettel potrebbero RISOLVERE i problemi della Ferrari; Antonelli e i piloti sotto PIÙ pressione
Formula 1

F1 Oggi: Hamilton e Vettel potrebbero RISOLVERE i problemi della Ferrari; Antonelli e i piloti sotto PIÙ pressione

  • Ieri 23:00
Kimi Antonelli Oggi: Stella della Mercedes cambia squadra; E i piloti sotto PIÙ pressione
Mercedes

Kimi Antonelli Oggi: Stella della Mercedes cambia squadra; E i piloti sotto PIÙ pressione

  • Ieri 22:19
Ce l'ha fatta! Hamilton impone il suo grande capriccio alla Ferrari
Formula 1

Ce l'ha fatta! Hamilton impone il suo grande capriccio alla Ferrari

  • Ieri 21:30
Le parole sconsiderate di Alonso che faranno infuriare i tifosi
Formula 1

Le parole sconsiderate di Alonso che faranno infuriare i tifosi

  • Ieri 20:22
Hamilton, Antonelli e le DIFFICOLTÀ dei piloti con i compagni di squadra
Formula 1

Hamilton, Antonelli e le DIFFICOLTÀ dei piloti con i compagni di squadra

  • Ieri 19:49
Più notizie

Molto letto

Svelato un NUOVO problema con uno dei piloti della Ferrari

Svelato un NUOVO problema con uno dei piloti della Ferrari

  • 16 agosto
 Hamilton RISPONDE ai FAN sui social media!

Hamilton RISPONDE ai FAN sui social media!

  • 19 agosto
 Il fattore che INFLUENZA Lewis Hamilton contro Fernando Alonso

Il fattore che INFLUENZA Lewis Hamilton contro Fernando Alonso

  • 16 agosto
 L'enorme offesa della Ferrari contro Sainz che lo ha portato a unirsi alla Williams

L'enorme offesa della Ferrari contro Sainz che lo ha portato a unirsi alla Williams

  • 13 agosto
 F1 Oggi: Hamilton tradisce la Ferrari?; Il futuro di Antonelli è in pericolo

F1 Oggi: Hamilton tradisce la Ferrari?; Il futuro di Antonelli è in pericolo

  • 13 agosto
 Mercedes ACCETTA il DANNO fatto ad Andrea Kimi Antonelli

Mercedes ACCETTA il DANNO fatto ad Andrea Kimi Antonelli

  • 16 agosto

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play