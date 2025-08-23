Hamilton, Antonelli e le DIFFICOLTÀ dei piloti con i compagni di squadra
Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo, sta vivendo un periodo particolarmente difficile da quando è entrato a far parte della Ferrari
La competizione interna si è rivelata ancora più aspri, aggravando la pressione su entrambi i piloti e rendendo ogni sessione di gara un banco di prova per dimostrare il proprio valore in pista.
Il divario con il suo compagno di squadra, Charles Leclerc, si fa sempre più evidente, soprattutto nelle qualifiche: mentre Leclerc ha già conquistato cinque podi, Hamilton non è ancora riuscito a raggiungere il gradino del podio nelle prime 14 gare. Questa situazione impone ad Hamilton di impegnarsi ulteriormente durante le corse per colmare il gap crescente.
Non è l'unico caso: anche altri piloti sembrano avere problemi a sfruttare appieno le opportunità offerte dalle qualifiche. Infatti, due piloti della griglia non sono ancora riusciti a superare i rispettivi compagni in una singola sessione. I duelli diretti fra compagni puntano a mettere in luce le differenze di prestazioni, dato che entrambi i piloti si affidano alla stessa vettura, rendendo ogni marginalità ancora più decisiva e creando una competizione interna particolarmente accesa.
Di seguito vengono presentati i risultati degli scontri diretti in qualificazione fra compagni per la stagione 2025, aggiornati ad oggi. È importante precisare che il conteggio si riferisce esclusivamente agli attuali compagni di squadra, escludendo le prime gare disputate da Jack Doohan con Alpine, prima della sostituzione con Franco Colapinto, e il recente cambio tra Yuki Tsunoda e Liam Lawson dopo le due prime gare della stagione.
Scontri in Qualificazione fra Compagni 2025
McLarenQualificazione: Oscar Piastri 8 - 6 Lando Norris Qualificazione Sprint: Oscar Piastri 3 - 0 Lando Norris
FerrariQualificazione: Charles Leclerc 10 - 4 Lewis Hamilton Qualificazione Sprint: Charles Leclerc 2 - 1 Lewis Hamilton
MercedesQualificazione: George Russell 13 - 1 Kimi Antonelli Qualificazione Sprint: George Russell 2 - 1 Kimi Antonelli
Red BullQualificazione: Max Verstappen 12 - 0 Yuki Tsunoda Qualificazione Sprint: Max Verstappen 2 - 0 Yuki Tsunoda
WilliamsQualificazione: Alex Albon 8 - 6 Carlos Sainz Qualificazione Sprint: Alex Albon 2 - 1 Carlos Sainz
SauberQualificazione: Nico Hulkenberg 6 - 8 Gabriel Bortoleto Qualificazione Sprint: Nico Hulkenberg 1 - 2 Gabriel Bortoleto
Racing BullsQualificazione: Isack Hadjar 9 - 3 Liam Lawson Qualificazione Sprint: Isack Hadjar 1 - 1 Liam Lawson
Aston MartinQualificazione: Fernando Alonso 14 - 0 Lance Stroll Qualificazione Sprint: Fernando Alonso 2 - 1 Lance Stroll
HaasQualificazione: Esteban Ocon 8 - 6 Oliver Bearman Qualificazione Sprint: Esteban Ocon 2 - 1 Oliver Bearman
AlpineQualificazione: Pierre Gasly 6 - 2 Franco Colapinto Qualificazione Sprint: Pierre Gasly 1 - 0 Franco Colapinto
