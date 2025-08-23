Hamilton, Antonelli e le DIFFICOLTÀ dei piloti con i compagni di squadra

Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo, sta vivendo un periodo particolarmente difficile da quando è entrato a far parte della Ferrari

La competizione interna si è rivelata ancora più aspri, aggravando la pressione su entrambi i piloti e rendendo ogni sessione di gara un banco di prova per dimostrare il proprio valore in pista.

Il divario con il suo compagno di squadra, Charles Leclerc, si fa sempre più evidente, soprattutto nelle qualifiche: mentre Leclerc ha già conquistato cinque podi, Hamilton non è ancora riuscito a raggiungere il gradino del podio nelle prime 14 gare. Questa situazione impone ad Hamilton di impegnarsi ulteriormente durante le corse per colmare il gap crescente.

Non è l'unico caso: anche altri piloti sembrano avere problemi a sfruttare appieno le opportunità offerte dalle qualifiche. Infatti, due piloti della griglia non sono ancora riusciti a superare i rispettivi compagni in una singola sessione. I duelli diretti fra compagni puntano a mettere in luce le differenze di prestazioni, dato che entrambi i piloti si affidano alla stessa vettura, rendendo ogni marginalità ancora più decisiva e creando una competizione interna particolarmente accesa.

Di seguito vengono presentati i risultati degli scontri diretti in qualificazione fra compagni per la stagione 2025, aggiornati ad oggi. È importante precisare che il conteggio si riferisce esclusivamente agli attuali compagni di squadra, escludendo le prime gare disputate da Jack Doohan con Alpine, prima della sostituzione con Franco Colapinto, e il recente cambio tra Yuki Tsunoda e Liam Lawson dopo le due prime gare della stagione.

Scontri in Qualificazione fra Compagni 2025

Oscar Piastri 8 - 6 Lando Norris Oscar Piastri 3 - 0 Lando Norris

Ferrari

Charles Leclerc 10 - 4 Lewis HamiltonCharles Leclerc 2 - 1 Lewis Hamilton

George Russell 13 - 1 Kimi AntonelliGeorge Russell 2 - 1 Kimi Antonelli

Red Bull

Max Verstappen 12 - 0 Yuki TsunodaMax Verstappen 2 - 0 Yuki Tsunoda

Alex Albon 8 - 6 Carlos Sainz Alex Albon 2 - 1 Carlos Sainz

Sauber

Nico Hulkenberg 6 - 8 Gabriel BortoletoNico Hulkenberg 1 - 2 Gabriel Bortoleto

Racing Bulls

Isack Hadjar 9 - 3 Liam LawsonIsack Hadjar 1 - 1 Liam Lawson

Aston Martin

Esteban Ocon 8 - 6 Oliver BearmanEsteban Ocon 2 - 1 Oliver Bearman

Alpine

Pierre Gasly 6 - 2 Franco ColapintoPierre Gasly 1 - 0 Franco Colapinto

