Vengono alla luce informazioni inedite sulla guerra tra Hamilton e Verstappen

Sono emerse nuove informazioni sulla battaglia tra Lewis Hamilton e Max Verstappen di qualche anno fa.

Bradley Scanes, ex fisioterapista e preparatore atletico di Max Verstappen, ricorda l'intensa pressione che ha sperimentato nel 2020. Nel podcast High Performance podcast, ricorda com'era quell'atmosfera di competizione e aspettative.

Scanes commenta: "C'era pressione alla Red Bull, ma avevano già il record grazie a Sebastian Vettel. Con Max, l'idea era di completare il set: il pilota più giovane a fare la storia in diverse categorie, dalla vittoria di una gara allo stabilire altri record.

"Non sono sicuro di quanto quella pressione possa averlo influenzato, ma la verità è che era presente in ogni fase del percorso. Volevano presentarlo come il pilota più giovane ad aver stabilito tutti i record.

"In questo sport, raggiungere un traguardo di tale portata ha un immenso valore economico e reputazionale. Capisco l'insistenza di chi lo circonda, ma mi chiedo se sia sano porsi obiettivi così ambiziosi. Penso che la pressione per raggiungere quell'obiettivo si sia rivelata eccessiva", ha affermato.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

