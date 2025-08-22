close global

Lewis Hamilton and Roscoe composite

Lewis Hamilton svela un segreto sul suo nuovo film

Lewis Hamilton svela un segreto sul suo nuovo film

Antonio Sforza
Lewis Hamilton and Roscoe composite

La leggenda della Formula 1, Lewis Hamilton, ha deciso chi sarà la voce del suo fedele compagno a quattro zampe, Roscoe, in un prossimo lungometraggio.

In un'intervista a Vogue, il pilota ha spiegato che, se non troverà qualcuno di più adatto, sarà lui stesso a dare voce al suo amico canino: "Roscoe, da bulldog, ha un tic particolare: sui miei post Instagram aggiungo sempre una S extra, come se avesse un lieve balbettio.

"Cercherò qualcuno in grado di riprodurre esattamente questo tratto, ma fino ad allora continuerò a parlargli come se lui mi rispondesse", ha dichiarato Hamilton.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

