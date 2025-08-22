Le FOTO di Lewis Hamilton che stanno spopolando sui social media

Lewis Hamilton (40) si sta godendo al massimo le sue vacanze estive, secondo le recenti foto dei paparazzi. Il sette volte campione del mondo si sta rilassando a Mykonos, in Grecia, in compagnia di celebrità di fama, tra cui Nina Dobrev e Anya Taylor-Joy.

Sull'isola, il campione di F1 si è circondato di un gruppo selezionato di celebrità. I ​​paparazzi hanno immortalato Hamilton, accompagnato in acqua vicino a Delo, insieme a nomi come Anya Taylor-Joy (29), nota per "La regina degli scacchi", e Nina Dobrev (36), star di "The Vampire Diaries".

L'atmosfera è chiaramente amichevole, escludendo qualsiasi allusione romantica, dato che entrambe le attrici hanno dei partner: Malcolm McRae (31) e Shaun White (38), anche loro presenti sul posto.

Va notato che sia McRae che White hanno partecipato a un weekend di Gran Premio di F1 in precedenti occasioni.

📸 Guarda le foto dei paparazzi di Lewis Hamilton a Mykonos qui

Correlati: La Red Bull ha rivelato di aver tentato di COPIARE un colpo di genio di Lewis Hamilton

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!