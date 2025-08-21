close global

lewis hamilton, kimi antonelli, mercedes, socials

F1 Oggi: I piloti che la Ferrari potrebbe ingaggiare per il 2026; Messaggio della Red Bull contro la Mercedes a causa di Antonelli

Alessandro Lombardo
GPFans ti porta le notizie più interessanti di giovedì 21 agosto 2025 in Formula 1.

Kimi Antonelli F1: forte messaggio dalla Red Bull contro la Mercedes a causa dell'italiano. LEGGI DI PIÙ

La Ferrari ha lanciato una nuova critica a Lewis Hamilton, nel mezzo della crisi che sta attraversando il sette volte campione del mondo. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli F1: Mercedes rivela aggiornamenti sul contratto dell'italiano. LEGGI DI PIÙ

Hanno indicato quali piloti potrebbero unirsi alla Ferrari per la prossima stagione di Formula 1 2026. LEGGI DI PIÙ

