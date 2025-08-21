Hamilton paragona il suo disastroso debutto in Ferrari alle altre stagioni di F1

Lewis Hamilton ha offerto una valutazione molto dura della sua stagione d'esordio in Formula 1 con la Ferrari. Dopo aver lasciato Mercedes al termine della scorsa stagione, dopo oltre dieci anni con i Silver Arrows, il sette volte campione del mondo ha incontrato notevoli difficoltà nell’adattarsi alla nuova Scuderia. Nonostante il prestigio che lo accompagna, il pilota britannico non è ancora riuscito a salire sul podio in ben 14 Gran Premi e attualmente occupa la sesta posizione in classifica, a 42 punti di distanza dal compagno di squadra Charles Leclerc, che ha già collezionato cinque podi e una pole position al Hungaroring.

In diverse interviste recenti, Hamilton ha rivelato un tono segnato dalla delusione. In un’intervista a Gazzetta dello Sport ha dichiarato: “Non avevo grandi aspettative, ma questa stagione si è rivelata peggiore di tutte le precedenti. Non ho perso la passione: continuo ad amare le corse.” Durante il Gran Premio d’Ungheria il pilota ha aggiunto: “Non sono frustrato, ho dato tutto quella che era la mia possibilità; tuttavia, ci sono molte criticità dietro le quinte e la situazione appare molto preoccupante.” Aggiunse con amarezza: “Sono sempre io lo stesso. Non sento di poter dare niente, assolutamente niente. Il team non è il problema, ma l’auto continua a guadagnarsi la pole; forse è arrivato il momento di un cambiamento a livello di piloti.”

La Ferrari e il suo staff torneranno sulle piste entro la fine del mese per il Gran Premio dei Paesi Bassi, dopo aver sfruttato il periodo estivo per riorganizzarsi e rivedere le strategie. Durante questo intervallo, la Scuderia si sta impegnando intensamente per migliorare le prestazioni e riconquistare la competitività, con l’obiettivo di affrontare al meglio le imminenti sfide del campionato.

