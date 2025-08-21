Hamilton manda un messaggio FORTE sul suo futuro in Ferrari

Al riflettere su quella che senza dubbio è stata finora la peggiore prestazione indossando il rosso Ferrari nel Gran Premio d'Ungheria, Lewis Hamilton ha lasciato trapelare un commento che potrebbe facilmente passare inosservato tra le sue dichiarazioni critiche.

“Quando senti che qualcosa non va e hai l’impressione che dietro le quinte si stiano accumulando situazioni poco promettenti”, ha affermato il sette volte campione. Cosa intendeva dire il campione britannico? Forse Ferrari starebbe valutando l’idea di fare a meno del pilota, alla luce di performance recenti decisamente deludenti.

Queste dichiarazioni sono arrivate appena 24 ore dopo che Hamilton si era definito “inutile”, dopo una gara che lo aveva visto classificarsi dodicesimo, e aveva persino suggerito che la scuderia rossa dovesse riconsiderare il suo ruolo nel team.

È difficile credere che il pilota più vincente nella storia della Formula 1, dopo solo 14 gare con Ferrari, possa perdere così in fretta la fiducia in se stesso. Ricordiamo che, poco più di un anno fa, con la Mercedes aveva vinto due delle sue tre ultime gare, mentre meno di sette mesi fa, partito da una griglia inveciata, si era aggiudicato un quarto posto ad Abu Dhabi con il suo vecchio team. Attualmente, Ferrari vive una stagione 2025 particolarmente travagliata, e né Hamilton né il suo compagno di squadra Charles Leclerc sono ancora riusciti a portare a casa una vittoria nel Gran Premio.

Lewis Hamilton ha avuto un inizio disastroso in Ferrari

Il weekend ungherese non è andato affatto a favore di Hamilton, eliminato in Q2 e conclusosi senza punti, mentre Leclerc ha conquistato la pole position per poi chiudere in quarta posizione.

Inoltre, il britannico non è ancora riuscito a salire sul podio con la sua nuova scuderia, mentre Leclerc ha già collezionato cinque podi in questa stagione, a 42 punti di distanza dopo 14 gare. Nonostante tali difficoltà, Hamilton è convinto che il suo talento non svanisca dall’oggi al domani e che abbia ancora molto da offrire sia a Ferrari che al campionato, fino alla scadenza del contratto nel 2026.

Correlato: Le critiche della Ferrari a Lewis Hamilton: "Tende ad essere estremo"

Perché rimanere in Ferrari?

Con una stagione 2025 così complicata, non sorprende che Hamilton stia valutando un’eventuale uscita dalla F1 un anno prima del previsto. Anche Ralf Schumacher ha fatto allusioni in questa direzione, mentre l’ex campione britannico Damon Hill ha sottolineato quanto sia difficile stabilire il momento giusto per appendere il casco al chiodo. Nonostante il clima negativo vissuto nel weekend ungherese, in un’intervista con Rachel Brookes per Sky Sports F1 il pilota ha ribadito con fermezza: “Continuo ad amare le corse.”

È innegabile che la generazione attuale di monoposto fatichi ad adattarsi allo stile di Hamilton. Dall’avvento dell’era dell’effetto suolo nel 2022, il sette volte campione ha ottenuto solo due vittorie. Tuttavia, i lavori per riformare le normative in vista del 2026 sono in corso e porteranno a una revisione radicale del design delle vetture e delle unità di potenza. Questi cambiamenti potranno consentire a Hamilton di competere in auto diverse e, forse, più affini alle sue capacità, mentre Ferrari avrà l’opportunità di reinventarsi con una monoposto in grado di lottare seriamente per il titolo.

Si intravede una speranza per Lewis Hamilton nel 2026?

Questi cambiamenti normativi potrebbero ribaltare l’attuale assetto competitivo della Formula 1, relegando a una fase transitoria l’egemonia di alcuni team. Pur dover elevare ulteriormente le sue prestazioni per stare al passo con Leclerc, se Ferrari riuscirà a mettere a punto un’auto capace di lottare per il titolo, Hamilton avrà l’opportunità di ampliare il suo già impressionante palmarès, che conta 105 vittorie. Il futuro resta incerto, ma una cosa è certa: Ferrari punta a una maggiore stabilità, come dimostra la recente proroga del contratto del direttore del team, Fred Vasseur, nonostante le difficoltà del 2025. Resta dunque da vedere se, tra incertezze e malumori in panchina, la scuderia rossa deciderà di separarsi dal pilota più decorato della storia della F1 ancor prima della scadenza del contratto.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!