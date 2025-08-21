Sainz MOSTRA il lato atletico della F1 e a molti non piacerà

Carlos Sainz ha colto l’occasione per chiacchierare con uno degli sportivi più celebri al mondo, Tom Brady, durante una sessione di pratica a golf organizzata dalla Williams.

In quell’incontro, il pilota ha spiegato come l’aspetto atletico giochi un ruolo fondamentale in un campionato come la Formula 1, dove la forma fisica richiede caratteristiche molto specifiche. Sul canale YouTube ufficiale della scuderia, i due hanno scambiato consigli e riflessioni, mostrando che sebbene alcuni piloti appaiano in forma e altri meno, ogni concorrente deve mantenere elevati standard fisici per poter competere ai massimi livelli.

Durante la conversazione, Tom Brady ha chiesto a Sainz di approfondire quanto sia importante l’allenamento atletico per un pilota di F1.

“Il nostro sport è davvero particolare: per alcuni l’aspetto fisico è evidente, mentre per altri non lo è altrettanto,” ha commentato il pilota spagnolo. Sainz ha sottolineato che, pur essendo tutti preparati per guidare una vettura di Formula 1, non si può dire immediatamente “questo atleta è in forma”, evidenziando così le peculiarità e le sfide fisiche che caratterizzano questo sport.

Per quanti anni ha siglato il contratto Carlos Sainz con la Williams?

Lunedì è stata confermata la continuità di Sainz in Formula 1 con la Williams. Dopo aver attirato l’interesse di Audi, Red Bull, Mercedes e perfino Alpine, il pilota ha optato per rimanere con il team britannico, scelta frutto di una lunga riflessione.

In un comunicato stampa la scuderia ha rivelato che, dopo una decade alle spalle nelle competizioni, Sainz, giunto dalla Scuderia Ferrari, firmerà un contratto di due anni con possibilità di estensione. Per la stagione 2025 il pilota, che correrà con il numero 55, affiancherà Alex Albon in una nuova era regolamentare volta a riportare la squadra in cima alla griglia.

