CONFERMATO: I piloti che la Ferrari potrebbe ingaggiare per il 2026

Hanno indicato quali piloti potrebbero unirsi alla Ferrari per la prossima stagione di Formula 1 2026.

Johnny Herbert suggerisce che potrebbero esserci dei cambiamenti nella formazione: "Non so esattamente cosa intendesse Hamilton quando ha detto che c'erano dei movimenti dietro le quinte, ma potrebbe essere interpretato come trattative già in corso su un possibile cambio pilota.

"Forse è stato stabilito: 'Se le cose non migliorano, avremo bisogno di un nuovo pilota per essere pronti per la prossima stagione'. Forse è ora che Hamilton lasci la squadra se le cose non migliorano per lui e per la Ferrari. Penso che Verstappen potrebbe essere un'opzione, ma ho anche visto una breve intervista in cui Carlos Sainz ha accennato al suo interesse a tornare in Ferrari.

"Carlos ha mostrato prestazioni fantastiche durante il suo periodo in Ferrari, dominando persino Charles [Leclerc]. Sappiamo di cosa è capace con questa squadra, nonostante le sue difficoltà alla Williams", ha concluso l'ex pilota.

Come si è comportato il Campionato Costruttori dopo il GP d'Ungheria?

Il Gran Premio d'Ungheria ha fornito un'ulteriore prova del dominio della McLaren in questa stagione, ma rimangono alcune sorprese nel Campionato Costruttori dopo i segnali di vita dell'Aston Martin.

Non c'era margine di manovra sul circuito dell'Hungaroring per nessuno dei piloti, poiché le condizioni meteorologiche hanno costretto all'ingresso di quattro safety car, con conseguenti cinque ritiri in gara.

La Mercedes è riuscita a rimanere in gara, mentre Russell e Antonelli hanno approfittato della scivolata dei piloti Red Bull all'Hungaroring. Un'altra delusione è stata il fatto che la Williams non sia riuscita a conquistare punti con nessuno dei suoi due piloti, Carlos Sainz e Alex Albon.

1. McLaren 559 punti

2. Ferrari 260 punti

3. Mercedes 236 punti

4. Red Bull Racing 194 punti

5. Williams 70 punti

6. Aston Martin 52 punti

6. Kick Sauber 51 punti

7. Racing Bulls 45 punti

9. Haas 35 punti

10. Alpine 20 punti

