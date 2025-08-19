Chiedono un CAMBIAMENTO ad Hamilton con la ristrutturazione della Ferrari

Il verdetto della stampa italiana arriva dopo quello che è stato il weekend peggiore in Formula 1 per Lewis Hamilton dall’ingresso in Ferrari.

Nell’ultima gara prima della pausa estiva, il sette volte campione ha dovuto partire dalla dodicesima posizione al Hungaroring, a seguito di un’eliminazione disastrosa in Q2. Le difficoltà in pista hanno accentuato le criticità che continuano a pesare sul pilota britannico, segnando un punto di svolta in una stagione che già si tingeva di incertezza.

Le complicazioni di Hamilton si sono ulteriormente aggravate quando il compagno di squadra, Charles Leclerc, ha occupato la pole per Ferrari, superando perfino i due contendenti della McLaren in corsa per il campionato.

Il pilota britannico, visibilmente abbattuto dal risultato, non è riuscito a migliorare la sua posizione in griglia, mentre Leclerc, nonostante abbia lottato contro i limiti della SF-25, ha visto svanire ogni possibilità di salire sul podio. La Gazzetta dello Sport ha così lanciato un appello per un immediato cambio nella formazione del team.

Lewis Hamilton è apparso visibilmente abbattuto in Ungheria lo scorso weekend

Hamilton perde di vista il suo vero io in Ferrari

Nel resoconto del weekend deludente, la stampa italiana ha valutato la prestazione di Hamilton con un 5/10, osservando: "Ha iniziato dalla dodicesima posizione e ha concluso allo stesso punto.

Non si era mai visto un pilota così abbattuto e demoralizzato. Con i problemi della SF-25, è indispensabile un cambiamento: la Ferrari ha bisogno dell’autentico Lewis."

Al contrario, il compagno monegasco ha ottenuto un 7/10, sebbene una pole senza vittoria e il crollo della vettura dopo il secondo pit stop abbiano compromesso ogni speranza di podio, aggravando ulteriormente una prestazione altalenante.

Ferrari deve ora sfruttare il break estivo per rivedere radicalmente la propria strategia e ritrovare la grinta necessaria in vista di un nuovo inizio nel 2026.

