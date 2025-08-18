Hamilton avanza delle RICHIESTE alla Ferrari sulla vettura del 2026
Lewis Hamilton ha già richiesto informazioni sulla power unit 2026 di Ferrari, con l’obiettivo di influenzare il progetto del monoposto affinché si adatti al meglio alle sue capacità, secondo fonti italiane.
Il sette volte campione si attende una trasformazione radicale nel 2026, poiché le importanti modifiche al regolamento potrebbero ridare a lui e alla scuderia la possibilità di contendersi nuovamente il titolo mondiale.
Da quando è entrato in Ferrari all’inizio del 2025, Hamilton ha faticato con la generazione attuale delle vetture di Formula 1, riuscendo a ottenere soltanto due vittorie a seguito delle modifiche regolamentari introdotte nel 2022.
Inoltre, il pilota ha dovuto confrontarsi con un comportamento della power unit molto più brusco, in particolare per quanto riguarda la frenata motore, rispetto a quanto era abituato con Mercedes sin dai suoi esordi in F1 con McLaren nel 2007. Per questo motivo, Hamilton ha chiesto al team informazioni specifiche per il 2026, auspicando un setup che rendesse la vettura più familiare e performante.
Hamilton rimarrà in Ferrari?
Il contratto di Hamilton è in essere fino al termine della stagione 2026 e il campione sembra intenzionato a testare la nuova generazione di monoposto prima di ponderare eventuali cambiamenti radicali nel suo percorso in pista.
Tuttavia, le sue dichiarazioni al Gran Premio d’Ungheria hanno suscitato non poche polemiche: il pilota si è definito “inutili” e ha lasciato intendere che il team potrebbe valutare di sostituirlo, vista una serie di prestazioni che non hanno convinto.
Il giorno seguente, dopo non essere riuscito a migliorare la sua dodicesima posizione in classifica, Hamilton ha ammesso di avere un presentimento negativo sulla situazione attuale, mentre alcuni esperti si interrogano sulla sua passione per la competizione. Egli spera che la nuova generazione di vetture gli permetta di ritrovare il livello che lo ha portato a vincere sei titoli mondiali tra il 2014 e il 2020.
