Il nuovo FALLIMENTO di Hamilton

Una delle attività del sette volte campione Lewis Hamilton, la catena di ristoranti vegani Neat Burger, è stata messa in liquidazione dopo anni di perdite finanziarie. Inaugurata nel 2019, Neat Burger contava al suo apice otto sedi tra Londra, Milano e New York.

Tuttavia, a partire dal 2023 l’azienda ha affrontato serie difficoltà: la sede di New York ha chiuso lo scorso estate e, negli ultimi due anni, più della metà dei locali londinesi ha dovuto chiudere. All’inizio di quest’anno è stato annunciato il termine delle ultime due sedi a Londra, con ripercussioni su oltre 100 occupati.

Recentemente, un aggiornamento su Companies House ha evidenziato che, alla fine del mese scorso, la società ha avviato una liquidazione volontaria, nonostante tra gli investitori figurino celebri come Leonardo DiCaprio e siano state registrate perdite per £7,86 milioni nel 2022.

Il business di Hamilton attraversa tempi difficili

Hamilton ha adottato una dieta a base vegetale nel 2017, seguendola anche il suo fedele compagno a quattro zampe, Roscoe. Lanciata con l’idea di offrire un’alternativa salutare nel cuore delle grandi città, la catena ha però dovuto far fronte a difficoltà finanziarie persistenti negli ultimi sei anni, nonostante i primi consensi.

Inoltre, il contratto del pilota con la Ferrari prevede investimenti rilevanti in diverse sue fondazioni e imprese, e Hamilton possiede numerosi marchi. Con una carriera in Formula 1 che volge al termine, il britannico promuove i suoi progetti imprenditoriali su Instagram, aprendo nuove prospettive per il futuro.

Sebbene il contratto del pilota 40enne scada solo alla fine della stagione 2026, prestazioni altalenanti e dichiarazioni poco convincenti hanno fatto ipotizzare, secondo commentatori come Ralf Schumacher e Damon Hill, la possibilità di un pensionamento anticipato.

