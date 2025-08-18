Il nuovo FALLIMENTO di Hamilton
Il nuovo FALLIMENTO di Hamilton
Una delle attività del sette volte campione Lewis Hamilton, la catena di ristoranti vegani Neat Burger, è stata messa in liquidazione dopo anni di perdite finanziarie. Inaugurata nel 2019, Neat Burger contava al suo apice otto sedi tra Londra, Milano e New York.
Tuttavia, a partire dal 2023 l’azienda ha affrontato serie difficoltà: la sede di New York ha chiuso lo scorso estate e, negli ultimi due anni, più della metà dei locali londinesi ha dovuto chiudere. All’inizio di quest’anno è stato annunciato il termine delle ultime due sedi a Londra, con ripercussioni su oltre 100 occupati.
Recentemente, un aggiornamento su Companies House ha evidenziato che, alla fine del mese scorso, la società ha avviato una liquidazione volontaria, nonostante tra gli investitori figurino celebri come Leonardo DiCaprio e siano state registrate perdite per £7,86 milioni nel 2022.
Correlato: Lewis Hamilton conferma i CAMBIAMENTI in Ferrari!
Il business di Hamilton attraversa tempi difficili
Hamilton ha adottato una dieta a base vegetale nel 2017, seguendola anche il suo fedele compagno a quattro zampe, Roscoe. Lanciata con l’idea di offrire un’alternativa salutare nel cuore delle grandi città, la catena ha però dovuto far fronte a difficoltà finanziarie persistenti negli ultimi sei anni, nonostante i primi consensi.
Inoltre, il contratto del pilota con la Ferrari prevede investimenti rilevanti in diverse sue fondazioni e imprese, e Hamilton possiede numerosi marchi. Con una carriera in Formula 1 che volge al termine, il britannico promuove i suoi progetti imprenditoriali su Instagram, aprendo nuove prospettive per il futuro.
Sebbene il contratto del pilota 40enne scada solo alla fine della stagione 2026, prestazioni altalenanti e dichiarazioni poco convincenti hanno fatto ipotizzare, secondo commentatori come Ralf Schumacher e Damon Hill, la possibilità di un pensionamento anticipato.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Kimi Antonelli Oggi: Ralph Schumacher sottovaluta le capacità; Mercedes fornisce un indizio importante sull'ingaggio di un pilota
- 2 ore fa
F1 Oggi: Mercedes lascia un indizio importante sulla firma del pilota; Leclerc risponde alle accuse di Russell sulle irregolarità in Ferrari
- 3 ore fa
F1 Ferrari Oggi: Leclerc rivela cosa pensa veramente di Hamilton; Temono molto una squalifica imminente
- Ieri 22:00
Hamilton avanza delle RICHIESTE alla Ferrari sulla vettura del 2026
- Ieri 21:00
Il nuovo FALLIMENTO di Hamilton
- Ieri 20:00
Leclerc rivela cosa pensa VERAMENTE di Hamilton
- Ieri 18:00
Molto letto
F1 Ferrari Oggi: La MISSIONE di Vasseur; Hamilton presenta la sua candidatura per il titolo
- 31 luglio
Svelato un NUOVO problema con uno dei piloti della Ferrari
- 16 agosto
Il fattore che INFLUENZA Lewis Hamilton contro Fernando Alonso
- 16 agosto
L'enorme offesa della Ferrari contro Sainz che lo ha portato a unirsi alla Williams
- 13 agosto
F1 Oggi: Hamilton tradisce la Ferrari?; Il futuro di Antonelli è in pericolo
- 13 agosto
Mercedes ACCETTA il DANNO fatto ad Andrea Kimi Antonelli
- 16 agosto