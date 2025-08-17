Ferrari accusata di aver rovinato uno dei suoi piloti

Lewis Hamilton si è reso conto di non poter più fare magie con costanza e, secondo alcuni media italiani di F1, il pilota della Ferrari starebbe scaricando la colpa delle sue difficoltà nel 2025 su altri fattori.

In un articolo per il Corriere della Sera, il giornalista italiano Giorgio Terruzzi ha commentato che, dopo aver concluso settimo al Gran Premio del Belgio il mese scorso, il pilota quarantenne si rifiuta di assumersi la piena responsabilità delle sue scarse prestazioni.

"È come se Lewis sapesse di non poter più fare magie e preferisse scaricare la colpa su altri fattori. Lo perde all'esterno, con la sua velocità, ma all'interno della squadra che sta difendendo. Una scusa comprensibile, seppur insolita", ha osservato.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

