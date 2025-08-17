Perché ci saranno due gare il sabato nella stagione 2026 di F1?

Il calendario per la stagione 2026 di F1 ha sorpreso molti appassionati. Una delle novità è che due gare si disputeranno di sabato. Perché questa decisione?

Non è del tutto insolito vedere gare di F1 di sabato, ma è comune che il weekend di gara segua un format semplice. Due sessioni di prove libere si svolgono il venerdì; una sessione di prove libere e una sessione di qualifiche si svolgono il sabato, mentre il Gran Premio si svolge la domenica.

Nei weekend sprint, prove libere e qualifiche si svolgono il venerdì, seguite da una gara sprint e un'altra sessione di qualifiche il sabato, per poi concludersi con l'evento di domenica. Pertanto, in condizioni normali, la gara cade di domenica, con eccezioni dovute alle variazioni di temperatura, soprattutto al di fuori dell'Europa.

Nel 2026, due gare saranno programmate di sabato, anche se per alcuni paesi, come l'Olanda, solo una di esse cadrà effettivamente in quel giorno. Il motivo è che il Gran Premio di Las Vegas si tiene negli Stati Uniti il sabato sera, mentre in Europa si svolge nelle prime ore della domenica.

Pertanto, la gara è considerata disputata di domenica, così come le gare in Australia, Giappone e Cina. Nel caso di Las Vegas, l'obiettivo principale è quello di avere una fascia oraria privilegiata, che negli Stati Uniti significa le ore serali.

Il Gran Premio dell'Azerbaijan si terrà nel 2026 sul circuito cittadino di Baku e, questa volta, si svolgerà di sabato, in modo definitivo per i tifosi europei. La decisione è stata presa per evitare la coincidenza con una festa nazionale, che si sarebbe verificata se fosse stata mantenuta la tradizionale data domenicale. Nel 2025, la gara si è svolta di domenica senza particolari problemi.

Come si è comportato il Campionato Costruttori dopo il GP d'Ungheria?

Il Gran Premio d'Ungheria ha fornito un'ulteriore prova del dominio della McLaren in questa stagione, ma rimangono alcune sorprese nel Campionato Costruttori dopo i segnali di vita dell'Aston Martin.

Non c'era margine di manovra sul circuito dell'Hungaroring per nessuno dei piloti, poiché le condizioni meteorologiche hanno costretto all'ingresso di quattro safety car, con conseguenti cinque ritiri in gara.

La Mercedes è riuscita a rimanere in gara, mentre Russell e Antonelli hanno approfittato della scivolata dei piloti Red Bull all'Hungaroring. Un'altra delusione è stata il fatto che la Williams non sia riuscita a conquistare punti con nessuno dei suoi due piloti, Carlos Sainz e Alex Albon.

1. McLaren 559 punti

2. Ferrari 260 punti

3. Mercedes 236 punti

4. Red Bull Racing 194 punti

5. Williams 70 punti

6. Aston Martin 52 punti

6. Kick Sauber 51 punti

7. Racing Bulls 45 punti

9. Haas 35 punti

10. Alpine 20 punti

