Quando riprenderà la Formula 1 dopo la pausa estiva del 2025?

Antonio Sforza
La pausa estiva è iniziata, lasciando i tifosi impazienti di assistere al prossimo round: il Gran Premio d'Olanda. A che ora si terranno le sessioni a Zandvoort quest'anno?

Il weekend di gara si preannuncia ricco di azione. Quest'anno, alla sua penultima edizione, l'evento inizierà venerdì 29 agosto con le prime due sessioni di prove libere.

Sabato 30 agosto, la giornata inizierà con la terza e ultima sessione di prove libere, seguita dalle qualifiche. Infine, domenica 31 agosto, si svolgerà l'evento principale: il Gran Premio.

Programma in sintesi

Venerdì 29 agosto

Prima sessione di prove libere

Seconda sessione di prove libere

Sabato 30 agosto

Terza sessione di prove libere

Qualifiche

Domenica 31 agosto

Gran Premio d'Olanda

Come si è comportato il Campionato Costruttori dopo il GP d'Ungheria?

Il Gran Premio d'Ungheria ha fornito un'ulteriore prova del dominio della McLaren in questa stagione, ma rimangono alcune sorprese nel Campionato Costruttori dopo i segnali di vita dell'Aston Martin.

Non c'era margine di manovra sul circuito dell'Hungaroring per nessuno dei piloti, poiché le condizioni meteorologiche hanno costretto all'ingresso di quattro safety car, con conseguenti cinque ritiri in gara.

La Mercedes è riuscita a rimanere in gara, mentre Russell e Antonelli hanno approfittato della scivolata dei piloti Red Bull all'Hungaroring. Un'altra delusione è stata il fatto che la Williams non sia riuscita a conquistare punti con nessuno dei suoi due piloti, Carlos Sainz e Alex Albon.

