La Ferrari incolpa la FIA per il suo fallimento in F1

Antonio Sforza
La Ferrari ha attribuito alla FIA la responsabilità del suo fallimento in Formula 1 nelle ultime stagioni.

Piero Ferrari, parlando a LaGazzetaDelloSport, ha parlato della crisi interna alla Scuderia: "Sono passati molti anni senza vincere in F1, ma questo fa parte del ciclo.

"Quando entri in un ciclo negativo, non sai mai dove toccherai il fondo. E oggi la situazione è difficile, perché ci sono limiti di budget. Non si possono spendere di più per colmare il divario.

"Per cambiare rotta, bisogna combinare molti fattori positivi", ha commentato il dirigente.

Come si è comportato il Campionato Costruttori dopo il GP d'Ungheria?

Il Gran Premio d'Ungheria ha fornito un'ulteriore prova del dominio della McLaren in questa stagione, ma rimangono alcune sorprese nel Campionato Costruttori dopo i segnali di vita dell'Aston Martin.

Non c'era margine di manovra sul circuito dell'Hungaroring per nessuno dei piloti, poiché le condizioni meteorologiche hanno costretto all'ingresso di quattro safety car, con conseguenti cinque ritiri in gara.

La Mercedes è riuscita a rimanere in gara, mentre Russell e Antonelli hanno approfittato della scivolata dei piloti Red Bull all'Hungaroring. Un'altra delusione è stata il fatto che la Williams non sia riuscita a conquistare punti con nessuno dei suoi due piloti, Carlos Sainz e Alex Albon.

  • 1. McLaren 559 punti
  • 2. Ferrari 260 punti
  • 3. Mercedes 236 punti
  • 4. Red Bull Racing 194 punti
  • 5. Williams 70 punti
  • 6. Aston Martin 52 punti
  • 6. Kick Sauber 51 punti
  • 7. Racing Bulls 45 punti
  • 9. Haas 35 punti
  • 10. Alpine 20 punti

