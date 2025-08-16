Il dilemma INTERNO che sta rovinando la Ferrari nel 2025

Hanno affermato che la Ferrari sta soffrendo di un dilemma interno che le è stato dannoso per tutta la stagione di Formula 1 2025.

Parlando a CoinPoker, la leggenda della Formula 1 Juan Pablo Montoya ha dichiarato: "Il problema è che Lewis non riceve l'attenzione che desidera e non viene prestata abbastanza attenzione a ciò che vuole e a ciò per cui sta lottando.

"Sta lavorando molto duramente. Penso che stia lavorando molto duramente, ma penso che la Ferrari sia molto strutturata nel suo modo di fare le cose. Questo è il nostro modo di essere, e dobbiamo accettarlo.

"Ma Lewis dice: 'Il tuo modo di fare non vincerà!' Credo che ci sia una disputa interna tra chi sostiene che la Ferrari dovrebbe ascoltare Lewis e chi sostiene che 'dobbiamo cambiare il nostro modo di agire'.

"È molto, molto difficile perché in Ferrari c'è molta tradizione e molta politica. E credo che Lewis sia più abituato alla prospettiva della Mercedes, che è: 'Cosa dobbiamo fare per vincere?'. Non è una questione di politica; è una questione di risultati in Mercedes", ha osservato.

Come si è comportato il Campionato Costruttori dopo il GP d'Ungheria?

Il Gran Premio d'Ungheria ha fornito un'ulteriore prova del dominio della McLaren in questa stagione, ma rimangono alcune sorprese nel Campionato Costruttori dopo i segnali di vita dell'Aston Martin.

Non c'era margine di manovra sul circuito dell'Hungaroring per nessuno dei piloti, poiché le condizioni meteorologiche hanno costretto all'ingresso di quattro safety car, con conseguenti cinque ritiri in gara.

La Mercedes è riuscita a rimanere in gara, mentre Russell e Antonelli hanno approfittato della scivolata dei piloti Red Bull all'Hungaroring. Un'altra delusione è stata il fatto che la Williams non sia riuscita a conquistare punti con nessuno dei suoi due piloti, Carlos Sainz e Alex Albon.

1. McLaren 559 punti

2. Ferrari 260 punti

3. Mercedes 236 punti

4. Red Bull Racing 194 punti

5. Williams 70 punti

6. Aston Martin 52 punti

6. Kick Sauber 51 punti

7. Racing Bulls 45 punti

9. Haas 35 punti

10. Alpine 20 punti

