Il dilemma INTERNO che sta rovinando la Ferrari nel 2025
Il dilemma INTERNO che sta rovinando la Ferrari nel 2025
Hanno affermato che la Ferrari sta soffrendo di un dilemma interno che le è stato dannoso per tutta la stagione di Formula 1 2025.
Parlando a CoinPoker, la leggenda della Formula 1 Juan Pablo Montoya ha dichiarato: "Il problema è che Lewis non riceve l'attenzione che desidera e non viene prestata abbastanza attenzione a ciò che vuole e a ciò per cui sta lottando.
"Sta lavorando molto duramente. Penso che stia lavorando molto duramente, ma penso che la Ferrari sia molto strutturata nel suo modo di fare le cose. Questo è il nostro modo di essere, e dobbiamo accettarlo.
"Ma Lewis dice: 'Il tuo modo di fare non vincerà!' Credo che ci sia una disputa interna tra chi sostiene che la Ferrari dovrebbe ascoltare Lewis e chi sostiene che 'dobbiamo cambiare il nostro modo di agire'.
"È molto, molto difficile perché in Ferrari c'è molta tradizione e molta politica. E credo che Lewis sia più abituato alla prospettiva della Mercedes, che è: 'Cosa dobbiamo fare per vincere?'. Non è una questione di politica; è una questione di risultati in Mercedes", ha osservato.
Correlato: Svelato un NUOVO problema con uno dei piloti della Ferrari
Come si è comportato il Campionato Costruttori dopo il GP d'Ungheria?
Il Gran Premio d'Ungheria ha fornito un'ulteriore prova del dominio della McLaren in questa stagione, ma rimangono alcune sorprese nel Campionato Costruttori dopo i segnali di vita dell'Aston Martin.
Non c'era margine di manovra sul circuito dell'Hungaroring per nessuno dei piloti, poiché le condizioni meteorologiche hanno costretto all'ingresso di quattro safety car, con conseguenti cinque ritiri in gara.
La Mercedes è riuscita a rimanere in gara, mentre Russell e Antonelli hanno approfittato della scivolata dei piloti Red Bull all'Hungaroring. Un'altra delusione è stata il fatto che la Williams non sia riuscita a conquistare punti con nessuno dei suoi due piloti, Carlos Sainz e Alex Albon.
- 1. McLaren 559 punti
- 2. Ferrari 260 punti
- 3. Mercedes 236 punti
- 4. Red Bull Racing 194 punti
- 5. Williams 70 punti
- 6. Aston Martin 52 punti
- 6. Kick Sauber 51 punti
- 7. Racing Bulls 45 punti
- 9. Haas 35 punti
- 10. Alpine 20 punti
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
F1 Ferrari oggi: pilota nei guai; dilemma interno; la FIA accusata di fallimento
- 2 ore fa
F1 Antonelli Oggi: Mercedes si rammarica; Il team ammette i danni; Brutte notizie per Russell
- 2 ore fa
F1 Hamilton oggi: indizi sul suo futuro; Sconfitta contro Alonso; La verità sulla sua crisi
- 3 ore fa
La Ferrari incolpa la FIA per il suo fallimento in F1
- Ieri 22:00
George Russell conferma la brutta notizia per Andrea Kimi Antonelli alla Mercedes
- Ieri 21:00
La DURA VERITÀ sulla crisi di Lewis Hamilton con la Ferrari
- Ieri 20:00
Molto letto
F1 Ferrari Oggi: La MISSIONE di Vasseur; Hamilton presenta la sua candidatura per il titolo
- 31 luglio
Svelato un NUOVO problema con uno dei piloti della Ferrari
- Ieri 16:30
Il fattore che INFLUENZA Lewis Hamilton contro Fernando Alonso
- Ieri 17:00
L'enorme offesa della Ferrari contro Sainz che lo ha portato a unirsi alla Williams
- 13 agosto
F1 Oggi: Hamilton tradisce la Ferrari?; Il futuro di Antonelli è in pericolo
- 13 agosto
Mercedes ACCETTA il DANNO fatto ad Andrea Kimi Antonelli
- Ieri 18:00