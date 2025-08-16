Svelato un NUOVO problema con uno dei piloti della Ferrari
Svelato un NUOVO problema con uno dei piloti della Ferrari
Lewis Hamilton è stato criticato per aver avuto un "atteggiamento sbagliato" mentre continuava ad avere difficoltà alla Ferrari.
L'ex capo della Haas, Guenther Steiner, ha messo in discussione il nuovo atteggiamento del sette volte campione, definendosi "completamente inutile" prima della pausa estiva.
In una recente puntata del podcast Red Flags, Steiner ha commentato: "Come può un sette volte campione del mondo definirsi inutile? Non si tratta solo delle sue prestazioni; tutti noi affrontiamo delle difficoltà prima o poi.
"Ma dichiararsi inutili riflette un atteggiamento sbagliato. Non mi convince quello spirito di arrendersi o l'idea che la gente debba provare pena per te", ha commentato l'ex manager.
Correlato: La Ferrari ESTRELLA costretta a rivivere un momento "stupido"
Come si è comportato il Campionato Costruttori dopo il GP d'Ungheria?
Il Gran Premio d'Ungheria ha fornito un'ulteriore prova del dominio della McLaren in questa stagione, ma rimangono alcune sorprese nel Campionato Costruttori dopo i segnali di vita dell'Aston Martin.
Non c'era margine di manovra sul circuito dell'Hungaroring per nessuno dei piloti, poiché le condizioni meteorologiche hanno costretto all'ingresso di quattro safety car, con conseguenti cinque ritiri in gara.
La Mercedes è riuscita a rimanere in gara, mentre Russell e Antonelli hanno approfittato della scivolata dei piloti Red Bull all'Hungaroring. Un'altra delusione è stata il fatto che la Williams non sia riuscita a conquistare punti con nessuno dei suoi due piloti, Carlos Sainz e Alex Albon.
- 1. McLaren 559 punti
- 2. Ferrari 260 punti
- 3. Mercedes 236 punti
- 4. Red Bull Racing 194 punti
- 5. Williams 70 punti
- 6. Aston Martin 52 punti
- 6. Kick Sauber 51 punti
- 7. Racing Bulls 45 punti
- 9. Haas 35 punti
- 10. Alpine 20 punti
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Mercedes ACCETTA il DANNO fatto ad Andrea Kimi Antonelli
- 45 minuti fa
Il fattore che INFLUENZA Lewis Hamilton contro Fernando Alonso
- 1 ora fa
Svelato un NUOVO problema con uno dei piloti della Ferrari
- 2 ore fa
Kimi Antonelli ammette profondo rammarico per la Mercedes
- 2 ore fa
BOMBA: il futuro indizio di Lewis Hamilton FUORI DALLA F1
- 3 ore fa
Notizie Ferrari oggi F1: Estrella ha un momento stupido; la Mercedes dà buone notizie; il problema di Alonso continua
- Ieri 23:30
Molto letto
F1 Ferrari Oggi: La MISSIONE di Vasseur; Hamilton presenta la sua candidatura per il titolo
- 31 luglio
Svelato un NUOVO problema con uno dei piloti della Ferrari
Il fattore che INFLUENZA Lewis Hamilton contro Fernando Alonso
L'enorme offesa della Ferrari contro Sainz che lo ha portato a unirsi alla Williams
- 13 agosto
F1 Oggi: Hamilton tradisce la Ferrari?; Il futuro di Antonelli è in pericolo
- 13 agosto