La Ferrari ESTRELLA costretta a rivivere un momento "stupido"

Charles Leclerc è stato costretto a rivivere quello che lui stesso definisce un episodio "stupido" durante la sua stagione d'esordio in Ferrari.

Leclerc ha iniziato alla grande con la Scuderia, finendo tra i primi cinque nelle prime tre gare, prima di dirigersi a Baku per il Gran Premio dell'Azerbaijan.

Aveva fatto segnare il miglior tempo nella prima parte delle qualifiche e sembrava pronto a conquistare la sua prima pole position. Tuttavia, un disastroso bloccaggio alla curva 8 dello stretto circuito cittadino gli è costato l'incidente.

Ha subito riconosciuto il suo errore per la squadra, affermando: "Sono stupido, sono stupido. Spengo tutto". Una confessione così sincera che è presto diventata una delle sue citazioni iconiche.

Non è riuscito a dimenticare quell'episodio. Di recente, nell'ultimo episodio di Grill the Grid, il pilota 27enne è stato ricordato di quel giorno mentre cercava, senza molto successo, di identificare diversi circuiti in alcune immagini, tra cui Baku.

Correlato: Si dice che il futuro di Charles Leclerc alla Ferrari sarà "complicato"

Come si è posizionato il Campionato Piloti dopo il GP d'Ungheria?

Il Gran Premio d'Ungheria ha visto una gara in cui Lando Norris ha affrontato Oscar Piastri in una grande battaglia, e i due hanno dato il massimo anche nelle retrovie.

Piastri e Norris sono stati i protagonisti della grande battaglia della gara, con il britannico che ne è uscito vittorioso e ha inseguito il leader del campionato. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente finora in questa stagione, ha fatto un netto miglioramento, essendo riuscito a tornare a punti dopo diverse gare.

I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio altalenante, con Alonso autore della sua miglior gara stagionale, ma Carlos Sainz ha chiuso lontano dalla zona punti. Ciò che ha significato la gara della Ferrari, con Lewis Hamilton molto indietro rispetto a Charles Leclerc, il che è normale a questo punto della stagione.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!