Si vocifera che il futuro di Charles Leclerc in Ferrari potrebbe essere complicato da Lewis Hamilton.

L'ex pilota di F1 Juan Pablo Montoya ha parlato a DiarioAS della situazione del sette volte campione del mondo: "Quello che sta realmente accadendo è che Lewis è arrivato a un punto in cui vuole sorpassare il suo compagno di squadra.

"Si sta impegnando molto. Sta lavorando duramente, ma la macchina non è adatta a lui. Gli ingegneri stanno iniziando a capire, ma non hanno ancora capito appieno quanto sia difficile guidare questa vettura.

"Charles sembra molto veloce perché riesce a gestire il comportamento della vettura. Penso che man mano che la Ferrari affina la vettura adattandola allo stile di Lewis e lui si sente più a suo agio, la vita diventerà più complicata per lui. Finora non è stato troppo difficile per lui, ma vedremo", ha detto.

Come si è posizionato il Campionato Piloti dopo il GP d'Ungheria?

Il Gran Premio d'Ungheria ha visto una gara in cui Lando Norris ha affrontato Oscar Piastri in una grande battaglia, e i due hanno dato il massimo anche nelle retrovie.

Piastri e Norris sono stati i protagonisti della grande battaglia della gara, con il britannico che ne è uscito vittorioso e ha inseguito il leader del campionato. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente finora in questa stagione, ha fatto un netto miglioramento, essendo riuscito a tornare a punti dopo diverse gare.

I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio altalenante, con Alonso autore della sua miglior gara stagionale, ma Carlos Sainz ha chiuso lontano dalla zona punti. Ciò che ha significato la gara della Ferrari, con Lewis Hamilton molto indietro rispetto a Charles Leclerc, il che è normale a questo punto della stagione.

