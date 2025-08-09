close global

Vasseur, Hamilton, socials

La Ferrari ammette di essere deludente: "Non eravamo preparati"

Antonio Sforza
Vasseur, Hamilton, socials

Fred Vasseur, team principal della Ferrari F1, ha recentemente ammesso di aver sottovalutato la sfida che Lewis Hamilton avrebbe affrontato dopo il suo arrivo dalla Mercedes.

“Abbiamo sottovalutato la sfida che Hamilton aveva all’inizio della stagione. Dopo una carriera di 20 anni in Mercedes, cambiare ambiente non è un compito facile. Né Lewis né io avevamo previsto l’impatto che avrebbe avuto adattarsi a una nuova cultura e a persone con un modo di lavorare diverso”, ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport.

Sebbene Vasseur si dica fiducioso che Hamilton riuscirà a invertire la rotta, cresce la speculazione sul fatto che il pilota quarantenne possa lasciare il team. Nell’ultimo Gran Premio d’Ungheria, il britannico ha vissuto il fine settimana più difficile della stagione, chiudendo in dodicesima posizione e senza punti — un evento che nel 2025 non si era ancora verificato.

Come si è comportato il Campionato Costruttori dopo il GP d'Ungheria?

Il Gran Premio d'Ungheria ha fornito un'ulteriore prova del dominio della McLaren in questa stagione, ma rimangono alcune sorprese nel Campionato Costruttori dopo i segnali di vita dell'Aston Martin.

Non c'era margine di manovra sul circuito dell'Hungaroring per nessuno dei piloti, poiché le condizioni meteorologiche hanno costretto all'ingresso di quattro safety car, con conseguenti cinque ritiri in gara.

La Mercedes è riuscita a rimanere in gara, mentre Russell e Antonelli hanno approfittato della scivolata dei piloti Red Bull all'Hungaroring. Un'altra delusione è stata il fatto che la Williams non sia riuscita a conquistare punti con nessuno dei suoi due piloti, Carlos Sainz e Alex Albon.

  • 1. McLaren 559 punti
  • 2. Ferrari 260 punti
  • 3. Mercedes 236 punti
  • 4. Red Bull Racing 194 punti
  • 5. Williams 70 punti
  • 6. Aston Martin 52 punti
  • 6. Kick Sauber 51 punti
  • 7. Racing Bulls 45 punti
  • 9. Haas 35 punti
  • 10. Alpine 20 punti

