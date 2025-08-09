Ecco quanto paga la Ferrari a Lewis Hamilton

Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'accordo di Lewis Hamilton con la Ferrari.

Diverse fonti stimano che lo stipendio di Hamilton in Ferrari si aggiri intorno ai 50 milioni di sterline a stagione, rendendolo uno dei piloti più pagati in griglia.

Solo Max Verstappen, con un contratto con la Red Bull che gli frutta 65 milioni di dollari all'anno (48 milioni di sterline), guadagna di più, mentre Hamilton guadagna quasi 1 milione di sterline a settimana.

Il suo primo post su Instagram, in cui sfoggia l'iconico rosso Ferrari, ha rapidamente dimostrato che le sponsorizzazioni impresse sulla sua tuta hanno un valore incredibile. Secondo Sponsorlytix, ogni marchio presente sulla sua divisa avrebbe, in media, un valore complessivo di 400.000 dollari.

Inoltre, il pilota guadagna altri 50 milioni di dollari attraverso sponsorizzazioni e premi in denaro, consolidandosi come ambasciatore di marchi di lusso come Dior.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

