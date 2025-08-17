Un ex pilota di F1 ha lanciato una teoria sorprendente: la dieta di Lewis Hamilton potrebbe influenzare le sue difficoltà nel 2025.

Hamilton segue una dieta a base vegetale dal 2017, spinto sia dalle sue preoccupazioni ambientaliste che dal desiderio di condurre una vita più sana. Ha anche rivelato che anche il suo amato cane Roscoe mangia in questo modo e, poco prima della pandemia, ha aperto una catena di ristoranti vegani.

Il sette volte campione ha recitato nel documentario del 2018 *The Game Changers*, dove, insieme ad Arnold Schwarzenegger e altri personaggi dello sport, sono stati discussi i benefici di una dieta a base vegetale per le prestazioni d'élite.

Tuttavia, secondo Juan Pablo Montoya, che ha vinto solo sette Gran Premi e nessun campionato, questi sforzi sono ben lontani dalle 105 vittorie e dai sette titoli di Hamilton.

"È incredibile. Hamilton vuole essere visto come quel bravo vegano che non fa del male ai suoi animali domestici o ad altri animali", ha detto l'ex pilota a Coin Poker.

"Ma quel ragazzo non ha le carte in regola per competere ai massimi livelli. Chiunque aspiri al successo in pista non esita a fare tutto il necessario per vincere. Questo era Lewis al suo meglio, ed è esattamente ciò che vediamo in Max [Verstappen].

"Da quello che sentiamo, lavora con un'intensità incredibile e brama il successo, ma probabilmente non ha abbastanza supporto all'interno del team, il che rende difficile migliorare. È difficile fare progressi quando il tuo compagno di squadra è più veloce."

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

