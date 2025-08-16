La DURA VERITÀ sulla crisi di Lewis Hamilton con la Ferrari

La crisi di Lewis Hamilton con la Ferrari potrebbe essere molto più complessa di quanto comunemente riportato.

Parlando con CoinPoker, la leggenda della Formula 1 Juan Pablo Montoya ha dichiarato: "Penso che aspetterà il prossimo anno per vedere a che punto sono. E se l'anno prossimo faranno fatica e lui non sarà competitivo, credo che dirà semplicemente: 'Sapete cosa? È finita. Ho altre cose nella vita'.

"Alla fine, ha un contratto a lungo termine con loro come ambasciatore, che guidi o meno. Ma non vorremmo che Lewis se ne andasse a mani vuote. È un campanello d'allarme. Negli ultimi due anni, quando la Mercedes ha smesso di essere davvero forte, credo che abbia fatto marcia indietro in qualifica perché non ce n'era bisogno.

"E penso che recuperare sia davvero difficile. Guardate l'adattamento di Lewis in qualifica. Quella macchina non gli si addice per niente. Guardate Charles, e Charles è come Max, è come Lando. È preciso.

"E Lewis sta facendo fatica con la macchina. Non si fida. Ci sta provando, ma il settaggio della macchina non si adatta al suo stile di guida", ha commentato.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

