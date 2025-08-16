Il sette volte campione del mondo e il successo di Lewis Hamilton in Formula 1 sono stati messi in discussione dall'opinionista di Sky Sports, Jacques Villeneuve.

Il campione del mondo del 1997 è stato invitato a stilare una classifica dei suoi colleghi detentori del titolo durante un'intervista su The Red Flags podcast, e gli è stato chiesto di scegliere tra Fernando Alonso e Hamilton. Nonostante Lewis avesse sette titoli contro i due di Alonso, Villeneuve ha optato per lo spagnolo, spiegando che il britannico si è adagiato sugli allori negli ultimi anni.

"Punteggio per Alonso. Hamilton ha avuto troppi alti e bassi. Anche se ha vinto tutti i titoli, non è una questione di numero", ha dichiarato. Secondo lui, ogni stagione c'erano sempre due, tre o quattro gare in cui il pilota sembrava svanire, per poi riapparire all'improvviso e riconquistare la vittoria.

Inoltre, troppi titoli sono stati vinti con una vettura che persino Bottas avrebbe potuto vincere se non ci fosse stato Hamilton, il che lo ha portato ad adagiarsi sugli allori e a dimenticare quanto duramente si debba combattere. Ora si vede: deve essere stato uno shock enorme dover combattere con la stessa intensità delle sue prime stagioni.

Villeneuve ha continuato a classificare i campioni di Formula 1 per tutti i 75 anni della competizione, piazzando Alonso nella lista finale insieme a Mario Andretti. Tuttavia, è stato l'americano a essere nominato miglior pilota, poiché il campione del 1978 è riuscito a battere i suoi colleghi detentori del titolo.

Il successo di Andretti non si limita alla F1. Villeneuve ha anche sottolineato il suo talento in IndyCar e nelle gare di endurance, descrivendolo come il pilota più completo. La leggenda delle corse è quattro volte campione di IndyCar, vincitore della 500 Miglia di Indianapolis e ha ottenuto vittorie significative a Daytona e Sebring.

Come si è posizionato il Campionato Piloti dopo il GP d'Ungheria?

Il Gran Premio d'Ungheria ha visto una gara in cui Lando Norris ha affrontato Oscar Piastri in una grande battaglia, e i due hanno dato il massimo anche nelle retrovie.

Piastri e Norris sono stati i protagonisti della grande battaglia della gara, con il britannico che ne è uscito vittorioso e ha inseguito il leader del campionato. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente finora in questa stagione, ha fatto un netto miglioramento, essendo riuscito a tornare a punti dopo diverse gare.

I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio altalenante, con Alonso autore della sua miglior gara stagionale, ma Carlos Sainz ha chiuso lontano dalla zona punti. Ciò che ha significato la gara della Ferrari, con Lewis Hamilton molto indietro rispetto a Charles Leclerc, il che è normale a questo punto della stagione.

