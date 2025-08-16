close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Lewis Hamilton looks over at Tom Brady and Ryan Reynolds in a graphic composite

BOMBA: il futuro indizio di Lewis Hamilton FUORI DALLA F1

BOMBA: il futuro indizio di Lewis Hamilton FUORI DALLA F1

Antonio Sforza
Lewis Hamilton looks over at Tom Brady and Ryan Reynolds in a graphic composite

Lewis Hamilton potrebbe essere sul punto di cambiare radicalmente la sua carriera, con l'avvicinarsi dell'ultima stagione del suo contratto con la Ferrari, che durerà fino al 2026.

Johnny Herbert ha lasciato intendere che Hamilton potrebbe prepararsi a un importante cambio di carriera, sfruttando i suoi numerosi interessi fuori dalla pista: "A un certo punto, non stavi pensando di investire nel Chelsea?"

"Anche se la maggior parte dei tuoi progetti è stata sviluppata negli Stati Uniti", ha detto Herbert a Thunderpick. Il pilota è stato anche coinvolto nel mondo del cinema, avendo partecipato al film di F1 al fianco di Brad Pitt, mentre la musica è un'altra passione che potrebbe esplorare in futuro.

Herbert suggerisce che Hamilton potrebbe seguire un percorso simile, anche con un club prestigioso come il Chelsea FC, nonostante il pilota quarantenne abbia storicamente tifato per l'Arsenal, il grande rivale londinese.

"Il calcio in Inghilterra sta vivendo un boom simile a quello della F1. Con stelle come Tom Brady a Birmingham e Ryan Reynolds a Wrexham, l'interesse è notevole.

"Se Hamilton dovesse avventurarsi in questo mondo, probabilmente opterebbe per un'opzione legata al Chelsea, dato che il calcio ha sempre avuto un posto speciale nel suo cuore", ha spiegato Herbert.

Correlato: Sostengono che Fernando Alonso abbia sottovalutato Lewis Hamilton

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Ferrari Lewis Hamilton Formula 1 Johnny Herbert

Latest News

Mercedes

Mercedes ACCETTA il DANNO fatto ad Andrea Kimi Antonelli

  • 45 minuti fa
Ferrari

Il fattore che INFLUENZA Lewis Hamilton contro Fernando Alonso

  • 1 ora fa
Ferrari

Svelato un NUOVO problema con uno dei piloti della Ferrari

  • 2 ore fa
Mercedes

Kimi Antonelli ammette profondo rammarico per la Mercedes

  • 2 ore fa
Ferrari

BOMBA: il futuro indizio di Lewis Hamilton FUORI DALLA F1

  • 3 ore fa
F1 Ferrari oggi

Notizie Ferrari oggi F1: Estrella ha un momento stupido; la Mercedes dà buone notizie; il problema di Alonso continua

  • Ieri 23:30
Più notizie

Molto letto

F1 Ferrari Oggi: La MISSIONE di Vasseur; Hamilton presenta la sua candidatura per il titolo

F1 Ferrari Oggi: La MISSIONE di Vasseur; Hamilton presenta la sua candidatura per il titolo

  • 31 luglio
 Svelato un NUOVO problema con uno dei piloti della Ferrari

Svelato un NUOVO problema con uno dei piloti della Ferrari

 Il fattore che INFLUENZA Lewis Hamilton contro Fernando Alonso

Il fattore che INFLUENZA Lewis Hamilton contro Fernando Alonso

 L'enorme offesa della Ferrari contro Sainz che lo ha portato a unirsi alla Williams

L'enorme offesa della Ferrari contro Sainz che lo ha portato a unirsi alla Williams

  • 13 agosto
 F1 Oggi: Hamilton tradisce la Ferrari?; Il futuro di Antonelli è in pericolo

F1 Oggi: Hamilton tradisce la Ferrari?; Il futuro di Antonelli è in pericolo

  • 13 agosto
 Mercedes ACCETTA il DANNO fatto ad Andrea Kimi Antonelli

Mercedes ACCETTA il DANNO fatto ad Andrea Kimi Antonelli

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play