Lewis Hamilton potrebbe essere sul punto di cambiare radicalmente la sua carriera, con l'avvicinarsi dell'ultima stagione del suo contratto con la Ferrari, che durerà fino al 2026.

Johnny Herbert ha lasciato intendere che Hamilton potrebbe prepararsi a un importante cambio di carriera, sfruttando i suoi numerosi interessi fuori dalla pista: "A un certo punto, non stavi pensando di investire nel Chelsea?"

"Anche se la maggior parte dei tuoi progetti è stata sviluppata negli Stati Uniti", ha detto Herbert a Thunderpick. Il pilota è stato anche coinvolto nel mondo del cinema, avendo partecipato al film di F1 al fianco di Brad Pitt, mentre la musica è un'altra passione che potrebbe esplorare in futuro.

Herbert suggerisce che Hamilton potrebbe seguire un percorso simile, anche con un club prestigioso come il Chelsea FC, nonostante il pilota quarantenne abbia storicamente tifato per l'Arsenal, il grande rivale londinese.

"Il calcio in Inghilterra sta vivendo un boom simile a quello della F1. Con stelle come Tom Brady a Birmingham e Ryan Reynolds a Wrexham, l'interesse è notevole.

"Se Hamilton dovesse avventurarsi in questo mondo, probabilmente opterebbe per un'opzione legata al Chelsea, dato che il calcio ha sempre avuto un posto speciale nel suo cuore", ha spiegato Herbert.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

