Charles Leclerc potrebbe portare al ritiro di Lewis Hamilton o all'addio anticipato alla Ferrari.

Jo Ramírez, un rinomato ex meccanico, ha parlato in un'intervista a ESPN della situazione del sette volte campione del mondo all'interno della Scuderia: "Il problema che ha, se lo si analizza, è che è sempre stato con team inglesi, è sempre stato con la McLaren, poi è andato alla Mercedes, è tedesco, ma è in Inghilterra, tutti gli ingegneri sono inglesi, il capo è austriaco, insomma, il sistema di lavoro è sempre stato inglese.

"Ora è in un team italiano dove non si trova a suo agio, il sistema di lavoro è diverso, forse non se ne accorge o non vuole accorgersene, ma gli sta costando lavoro e lo stiamo vedendo.

"Inoltre, anche Leclerc è un fenomeno, quello che è successo ad Alonso quando è arrivato con Hamilton sta succedendo anche a lui, ora si unisce alla McLaren e gli sta succedendo anche a lui, non so cosa succederà ad Hamilton, se non si riprende, forse non lo avremo più l'anno prossimo, il che sarebbe un peccato, ma beh, non lo so, di tanto in tanto in F1 bisogna rinnovarsi", ha osservato.

Come si è posizionato il Campionato Piloti dopo il GP d'Ungheria?

Il Gran Premio d'Ungheria ha visto una gara in cui Lando Norris ha affrontato Oscar Piastri in una grande battaglia, e i due hanno dato il massimo anche nelle retrovie.

Piastri e Norris sono stati i protagonisti della grande battaglia della gara, con il britannico che ne è uscito vittorioso e ha inseguito il leader del campionato. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente finora in questa stagione, ha fatto un netto miglioramento, essendo riuscito a tornare a punti dopo diverse gare.

I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio altalenante, con Alonso autore della sua miglior gara stagionale, ma Carlos Sainz ha chiuso lontano dalla zona punti. Ciò che ha significato la gara della Ferrari, con Lewis Hamilton molto indietro rispetto a Charles Leclerc, il che è normale a questo punto della stagione.

