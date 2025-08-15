Mercedes svela GRANDI novità per la Ferrari

Mercedes ha svelato alcune grandi novità per la Ferrari in vista della stagione 2026 di Formula 1.

Il Team Principal Teo Wolff ha parlato delle sue aspettative di prestazione per i team nel prossimo campionato: "Mi aspetto che la Ferrari sia molto competitiva e veloce.

"Honda ha dimostrato la sua forza e mi aspetto molto da loro con Aston Martin. Vedere la Ferrari contro la Mercedes sarebbe meraviglioso. Un classico. E poi Lewis e Charles contro Kimi e George, una sfida incredibile.

"Un pilota italiano contro una macchina italiana: ve lo immaginate? Non ho dubbi che questo duello si verificherà, il prossimo anno o in futuro. Lo vivremo e sarà fantastico.

"Dal punto di vista della Mercedes, sono molto contento che quest'era delle vetture a effetto suolo stia volgendo al termine, anche se il 2026 è una sfida perché richiederà decisioni su come utilizzare l'energia disponibile durante il giro", ha concluso.

Come si è posizionato il Campionato Piloti dopo il GP d'Ungheria?

Il Gran Premio d'Ungheria ha visto una gara in cui Lando Norris ha affrontato Oscar Piastri in una grande battaglia, e i due hanno dato il massimo anche nelle retrovie.

Piastri e Norris sono stati i protagonisti della grande battaglia della gara, con il britannico che ne è uscito vittorioso e ha inseguito il leader del campionato. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente finora in questa stagione, ha fatto un netto miglioramento, essendo riuscito a tornare a punti dopo diverse gare.

I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio altalenante, con Alonso autore della sua miglior gara stagionale, ma Carlos Sainz ha chiuso lontano dalla zona punti. Ciò che ha significato la gara della Ferrari, con Lewis Hamilton molto indietro rispetto a Charles Leclerc, il che è normale a questo punto della stagione.

